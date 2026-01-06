Produzidos entre as décadas de 1940 e 1950, os vitrais da Catedral da Sé são exemplos da riqueza artística e histórica do principal templo da igreja em São Paulo. Com entrada gratuita, a exposição 'Luz: Vitrais da Sé' oferece ao público um olhar inédito sobre as 56 obras de arte produzidas em vidro. Com autores da Hungria, França, Itália e Brasil, elas trazem desde cenas bíblicas a passagens da história do Brasil. Uma excelente opção de lazer e cultura nas férias.

Fabricados na Itália, França e no Brasil, os vitrais foram desenhados por nomes com importante atuação na arte sacra (tendo obras presentes em catedrais como a de Milão e a basílica Santa Maria Maior, em Roma), arte contemporânea e design. Como, por exemplo, o francês Max Ingrand (1908 – 1969), autor de luminárias de sucesso mundial e um dos responsáveis pela reinstalação dos vitrais da Catedral de Notre Dame, em Paris, após a Segunda Guerra Mundial.

Para contar essas histórias, foram desenvolvidos recursos que prometem atrair públicos de diversas idades e interesses. “Buscamos uma aproximação diferente, exibindo aspectos dos vitrais a partir de imagens e explorações sensoriais que devem surpreender”, afirma Camilo Cassoli, curador da exposição LUZ: VITRAIS DA SÉ. “Além de cenas captadas a mais de 20 metros de altura – evidenciando detalhes que o grande público não tem normalmente acesso -, há, por exemplo, uma obra que reproduz aromas de elementos naturais retratados nos vitrais da Sé como uvas, maçãs e espécies de flores”, complementa. Além de um filme com detalhes das obras de arte, o visitante da mostra poderá observá-las in loco a partir de lunetas e totens informativos destacando o que representam, quem são seus autores e onde foram produzidas.