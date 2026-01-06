Os clientes que ainda não receberam a fatura impressa, em razão da greve dos Correios, estão sendo orientados pela CPFL Piratininga a acessarem os canais digitais da companhia para emitir gratuitamente a segunda via da conta de energia elétrica.

A iniciativa permite manter a organização financeira, evitar acúmulo de pagamentos e garantir a regularidade do consumo, sem a necessidade de aguardar a entrega da fatura impressa.

A paralisação pode gerar reflexos pontuais na entrega das contas em papel, sem qualquer relação com os processos de leitura, faturamento ou cobrança da distribuidora, que seguem normalmente.