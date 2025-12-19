O programa prevê 52.850 procedimentos gratuitos em 256 municípios paulistas até julho de 2026, com investimento total de R$ 10,5 milhões, fortalecendo as políticas públicas de bem-estar animal no Estado. Para a região, além de Cabreúva, Campo Limpo Paulista e Jundiaí também receberão ações.

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) iniciou as castrações gratuitas de cães e gatos pelo Programa Pro Pet SP, com os primeiros atendimentos realizados nos municípios de Indaiatuba, Cabreúva e Campinas. Nos três municípios, foram castrados 874 animais. Apenas em Cabreúva, foram 159 castrações.

Lançado no Palácio dos Bandeirantes em 9 de dezembro de 2025, o Pro Pet SP é uma iniciativa inédita do Governo do Estado de São Paulo voltada às castrações dos animais. Neste primeiro ciclo, 30 municípios da região de Campinas serão atendidos pelo programa, que amplia e fortalece as ações de controle populacional e identificação de cães e gatos. O primeiro município a receber o programa foi Indaiatuba, com atendimentos realizados na sexta-feira (12) e no sábado (13). Em seguida, o serviço chegou a Cabreúva, na segunda-feira (15), e em Campinas nos dias 16 e 17 de dezembro. As ações continuarão a partir de janeiro de 2026, conforme cronograma definido pela secretaria.

Para a secretária da Semil, Natália Resende, o programa representa um avanço estrutural na política pública de bem-estar animal. “O Pro Pet SP inaugura uma nova fase ao colocar o Estado na linha de frente da execução das castrações. Ao levarmos os serviços diretamente aos municípios, conseguimos responder com mais rapidez às demandas locais e garantir que o cuidado com os animais seja uma política pública efetiva, presente em todas as regiões”, afirma.

Os 30 municípios da região de Campinas previstos para receber o Pro Pet SP neste ciclo, além de Indaiatuba (291 castrações), Cabreúva (159 castrações) e Campinas (424 castrações), são: Águas da Prata, Águas de Lindóia, Águas de São Pedro, Analândia, Bragança Paulista, Brotas, Campo Limpo Paulista, Charqueada, Cordeirópolis, Corumbataí, Divinolândia, Engenheiro Coelho, Estiva Gerbi, Itirapina, Jundiaí, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Morungaba, Piracaia, Piracicaba, Rio Claro, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Pedro e Tuiuti.

Pro Pet SP