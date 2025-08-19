Jundiaí terá mais um mutirão de castração e microchipagem

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), fará no fim de agosto mais uma etapa do mutirão de castração gratuita com microchipagem para cães e gatos, beneficiando tutores da região do Santa Clara e proximidades. A ação tem como objetivo o controle populacional e a promoção da saúde e do bem-estar animal.

O atendimento será feito em duas fases: a primeira é o agendamento presencial, que ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de agosto no Centro de Referência em Educação Ambiental (Cream); a segunda etapa será o mutirão de castração e microchipagem, realizado nos dias 30 e 31 de agosto, também no Cream, em horários previamente agendados.

Cadastro obrigatório

Antes de fazer o agendamento presencialmente, é necessário realizar um cadastro prévio. O cadastro para a castração de cães e gatos deve ser realizado por meio deste link: Cadastro para Castração de Animais e, em seguida, clicar em “criar uma conta”. Em caso de dúvidas durante o preenchimento do cadastro, este vídeo explicativo pode ajudar.

Agendamento presencial