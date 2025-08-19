Jundiaí terá mais um mutirão de castração e microchipagem

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Bem-Estar Animal (Debea), fará no fim de agosto mais uma etapa do mutirão de castração gratuita com microchipagem para cães e gatos, beneficiando tutores da região do Santa Clara e proximidades. A ação tem como objetivo o controle populacional e a promoção da saúde e do bem-estar animal.
O atendimento será feito em duas fases: a primeira é o agendamento presencial, que ocorrerá nos dias 25, 26 e 27 de agosto no Centro de Referência em Educação Ambiental (Cream); a segunda etapa será o mutirão de castração e microchipagem, realizado nos dias 30 e 31 de agosto, também no Cream, em horários previamente agendados.
Cadastro obrigatório
Antes de fazer o agendamento presencialmente, é necessário realizar um cadastro prévio. O cadastro para a castração de cães e gatos deve ser realizado por meio deste link: Cadastro para Castração de Animais e, em seguida, clicar em “criar uma conta”. Em caso de dúvidas durante o preenchimento do cadastro, este vídeo explicativo pode ajudar.
Agendamento presencial
O agendamento para os procedimentos de castração e microchipagem deve ser feito presencialmente nos dias 25, 26 e 27 de agosto, no Cream (avenida Atílio Gobo, 4600 – Santa Clara), das 8h30 às 16h, até as vagas serem preenchidas.
Para o agendamento, o tutor deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência. Importante: no dia do agendamento, os animais não devem ser levados ao local.
Mutirão de castração
Já no dia do procedimento, é necessário seguir as orientações fornecidas, como o período de jejum, e comparecer no horário marcado. Recomenda-se que apenas uma pessoa acompanhe o animal e que se evite levar crianças. O mutirão será realizado nos dias 30 e 31 de agosto, no Cream, em horários agendados previamente.
Cuidados no dia da castração
Nos dias da castração, os tutores devem seguir todas as orientações fornecidas no momento do agendamento, especialmente em relação ao jejum obrigatório. Cada animal deve ser acompanhado por apenas uma pessoa, e animais de grande porte devem estar com focinheira.
Outras informações sobre o serviço de castração em Jundiaí estão disponíveis no site do Debea ou por meio do telefone: (11) 4589-8541.