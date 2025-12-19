Mesmo que o verão chegue apenas no domingo (21), em pleno mês de dezembro, as variações de temperatura ainda são uma constante. E para o término do mês (e do ano), a previsão indica que essa tendência de variação continuará. Além disso, a virada do ano deve ser marcada pela chuva em Jundiaí.
De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, para este fim de semana, as temperaturas devem subir um pouco e há previsão de chuva no domingo (21), que terá termômetros entre 17°C e 28°C. Tanto na quarta (24) quanto na quinta (25) não deve chover e o calor estará bastante intenso, com máximas acima dos 30°C.
Passado o Natal, a sexta (26) e o fim de semana seguinte devem ter chuva, até o início da semana seguinte, a do Ano Novo. Para a antevéspera do Réveillon, dia 30, é esperada queda na temperatura e os termômetros de Jundiaí devem ficar entre 19°C e 23°C. Tanto na véspera da virada de ano (31) quanto no 1º dia de 2026, a previsão é de chuva em Jundiaí, mas a temperatura máxima deve subir um pouco, mas ficar em torno de 25°C.
Para o verão 2026, ainda segundo o Climatempo, a previsão é de que a estação, na maior parte do tempo, será sem a influência de fenômenos como El Niño e La Niña. O episódio de La Niña que predominou na primavera vai terminar até o fim de janeiro de 2026. Assim, a maior parte do verão 25/26 será em modo de neutralidade no oceano Pacífico Equatorial.
Mas este ano há uma situação especial. As condições de temperatura do oceano Atlântico Sul em parte da costa brasileira, combinada com o padrão de temperatura em porções do oceano Pacífico Sul e do Índico Sul, vão fazer com que o anticiclone (ou alta pressão) subtropical do Atlântico Sul (Asas) atue com mais força e maior frequência sobre o interior do Brasil. O verão com maior influência da ASAS será mais quente do que o normal, com ocorrência de veranicos e até ondas de calor, e com deficiência de chuva em muitas áreas do país.
Para a região que abrange Jundiaí, no entanto, a expectativa é de chuvas dentro da média. Já a temperatura deve ficar um pouco acima da média para a estação na região.