Mesmo que o verão chegue apenas no domingo (21), em pleno mês de dezembro, as variações de temperatura ainda são uma constante. E para o término do mês (e do ano), a previsão indica que essa tendência de variação continuará. Além disso, a virada do ano deve ser marcada pela chuva em Jundiaí.

De acordo com a empresa de meteorologia Climatempo, para este fim de semana, as temperaturas devem subir um pouco e há previsão de chuva no domingo (21), que terá termômetros entre 17°C e 28°C. Tanto na quarta (24) quanto na quinta (25) não deve chover e o calor estará bastante intenso, com máximas acima dos 30°C.

Passado o Natal, a sexta (26) e o fim de semana seguinte devem ter chuva, até o início da semana seguinte, a do Ano Novo. Para a antevéspera do Réveillon, dia 30, é esperada queda na temperatura e os termômetros de Jundiaí devem ficar entre 19°C e 23°C. Tanto na véspera da virada de ano (31) quanto no 1º dia de 2026, a previsão é de chuva em Jundiaí, mas a temperatura máxima deve subir um pouco, mas ficar em torno de 25°C.