Os atletas Davi Mantovani, Vitor Salles, Guilherme Moreira e Gabriel Máximo foram recebidos no gabinete do prefeito Gustavo Martinelli, em seu gabinete. Os jovens, todos com 14 anos e integrantes da equipe de revezamento 4×100 metros livre do Time Jundiaí de Natação, conquistaram uma medalha inédita para o município ao alcançarem o bronze no Campeonato Brasileiro Infantil.

O torneio foi realizado em novembro no Rio de Janeiro, ficando a apenas cinco centésimos da equipe do Minas Tênis Clube, segunda colocada.

Também participaram do encontro familiares dos atletas, representantes da Associação de Pais, a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, o treinador da equipe, Marcelo Francisco (Marcelinho), e a diretora do Departamento de Formação e Rendimento da Secretaria, Eliana Silva.