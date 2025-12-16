Os atletas Davi Mantovani, Vitor Salles, Guilherme Moreira e Gabriel Máximo foram recebidos no gabinete do prefeito Gustavo Martinelli, em seu gabinete. Os jovens, todos com 14 anos e integrantes da equipe de revezamento 4×100 metros livre do Time Jundiaí de Natação, conquistaram uma medalha inédita para o município ao alcançarem o bronze no Campeonato Brasileiro Infantil.
O torneio foi realizado em novembro no Rio de Janeiro, ficando a apenas cinco centésimos da equipe do Minas Tênis Clube, segunda colocada.
Também participaram do encontro familiares dos atletas, representantes da Associação de Pais, a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, o treinador da equipe, Marcelo Francisco (Marcelinho), e a diretora do Departamento de Formação e Rendimento da Secretaria, Eliana Silva.
Durante a visita, os atletas apresentaram ao prefeito as medalhas conquistadas na competição nacional. Gustavo Martinelli parabenizou o grupo pelo resultado expressivo e destacou a importância do esporte para o desenvolvimento dos jovens. “Os quatro atletas estão de parabéns pela medalha inédita e por representarem tão bem a cidade de Jundiaí. Seguimos trabalhando para melhorar as praças esportivas e ampliar o incentivo ao esporte, que também é educação, inclusão e socialização”, afirmou.
A secretária de Esporte e Lazer, Rita Orsi, agradeceu o acolhimento aos atletas e ressaltou o reconhecimento da conquista. “Foi um momento importante para valorizar o trabalho do Time Jundiaí e o esforço desses jovens atletas”, destacou. O treinador Marcelo Francisco também celebrou o reconhecimento. “Esse apoio é fundamental para motivar os atletas e fortalecer ainda mais a natação de Jundiaí”, afirmou.
Os atletas compartilharam a satisfação pelo resultado alcançado e projetaram novos desafios. Guilherme Moreira destacou o bom momento na carreira e a busca por novas conquistas. Gabriel Máximo ressaltou o trabalho contínuo para aprimorar o desempenho da equipe, especialmente nas trocas do revezamento. Vitor Salles relembrou outros bons resultados obtidos em 2025, como pódios em competições estaduais e regionais. Já Davi Mantovani celebrou a evolução no esporte e a conquista do status de atleta federado.
O Time Jundiaí de Natação conta com o apoio do UniAnchieta e da Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, que segue incentivando a formação esportiva e o alto rendimento no município.