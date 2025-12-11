O Time Jundiaí de Natação obteve grandes resultados na terceira e última etapa do Circuito Mirim de Natação da 2° Região, em Limeira. O torneio foi promovido pela Federação Aquática Paulista. Formada por 15 atletas, a equipe jundiaiense, comandada pelo técnico André Schunck, faturou 13 medalhas, sendo seis de ouro, cinco de prata e duas de bronze.
Subiram no lugar mais alto do pódio em Limeira Catarina Di Fiore (categoria Mirim 2), que levou o ouro nos 400m livre e 50m borboleta; Miguel Beccari (Pré-Mirim), nos 50m combinado peito/livre; Nicolas Nakachima (Mirim 1), nos 200m livre; Ana Lu Gomes (Mirim 2), nos 200m livre; e a equipe de revezamento 4x50m livre (Mirim Feminino), com Sophia Brito, Catarina Di Fiore, Sabrina Garcia e Ana Lu Gomes.
Ficaram com a medalha de prata Miguel Beccari (Pré-Mirim), nos 25m borboleta; Sophia Brito (Mirim 2), nos 50m borboleta; Matheus Salles (Mirim 2), nos 200m livre; Nicolas Nakachima (Mirim 1), nos 50m borboleta; e o time do revezamento 4x50m livre (Mirim Masculino), com Enzo Zanchin, Nicolas Nakachima, Natan Araújo e Matheus Salles. Faturaram o bronze Sofia Brito (Mirim 2), nos 400m livre, e Enzo Zanchin (Mirim 2), nos 400m livre.
Nessa última etapa do Circuito Mirim também foram premiados com troféus os oito melhores nadadores de cada categoria. Pelo Time Jundiaí, foram premiados Catarina Di Fiore (1ª), Ana Lu Gomes (6ª), Sophia Brito (8ª), todas da Mirim 2 Feminino; Miguel Beccari (2º), da Pré-Mirim Masculino; Nicolas Nakachima (1º), da Mirim 1 Masculino; e Matheus Salles (3º), da categoria Mirim 2 Masculino.