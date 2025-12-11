O Time Jundiaí de Natação obteve grandes resultados na terceira e última etapa do Circuito Mirim de Natação da 2° Região, em Limeira. O torneio foi promovido pela Federação Aquática Paulista. Formada por 15 atletas, a equipe jundiaiense, comandada pelo técnico André Schunck, faturou 13 medalhas, sendo seis de ouro, cinco de prata e duas de bronze.

Subiram no lugar mais alto do pódio em Limeira Catarina Di Fiore (categoria Mirim 2), que levou o ouro nos 400m livre e 50m borboleta; Miguel Beccari (Pré-Mirim), nos 50m combinado peito/livre; Nicolas Nakachima (Mirim 1), nos 200m livre; Ana Lu Gomes (Mirim 2), nos 200m livre; e a equipe de revezamento 4x50m livre (Mirim Feminino), com Sophia Brito, Catarina Di Fiore, Sabrina Garcia e Ana Lu Gomes.

