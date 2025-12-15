O Espaço Expressa recebe, até o dia 30 de janeiro de 2026, a exposição “Bifurcações Extravagantes”, da artista Lima Bo, que reúne um conjunto de dez obras, entre esculturas, pinturas, colagens digitais e vídeos, concebidas a partir de investigações sobre memória, tempo e matéria. A mostra propõe um percurso sensorial e poético em que corpo, território e palavra se entrelaçam, convidando o público a experimentar o espaço como quem atravessa uma paisagem em movimento.
VEJA TAMBÉM:
Inspirada no verso de Fernando Pessoa, “Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir”, em diálogo com o poema Paisagem Vestida, Lima Bo constrói uma travessia onde sentir é também vestir o mundo. As obras conversam diretamente com o caráter histórico do Espaço Expressa, antiga oficina da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, utilizando seus trilhos, desvios e bifurcações como metáforas visuais para o processo criativo, que se expande pela arquitetura e pela memória do lugar.
A exposição integra o projeto contemplado pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura (PNAB), Edital nº 17/2024 de Chamamento Público nº 01/2024, estruturado em três itinerários: a mostra principal, uma sessão audiovisual e um workshop formativo. O conjunto amplia a experiência do público para além da exposição física, propondo uma viagem sensível entre cartografias, paisagens e travessias compartilhadas.
Itinerário 1 – Exposição
Abertura: 12/12/2025, às 19h
Período: 12/12/2025 a 30/01/2026
Local: Espaço Expressa – Av. União dos Ferroviários, 1760
Visitação:
Segunda a sexta: 8h às 22h
Sábado e domingo: 8h às 17h
Feriados: fechado
Entrada gratuita
Classificação: livre
Itinerário 2 – Sessões audiovisuais
Exibição contínua dos filmes “Quantum” (2024) e “Tão Perto e Tão Longe” (2025) na Sala de Cinema São Paulo-Minas
Datas: 10 e 24 de janeiro de 2026, às 14h
Itinerário 3 – Workshops
Atividades formativas realizadas no espaço expositivo:
Diálogos Poéticos e Criação Coletiva Intertextual: 10/01/2026, às 15h
A Arte de Bifurcar – prática visual interativa: 24/01/2026, às 15h
A programação completa reforça o caráter expandido do projeto, que percorre diferentes linguagens e propõe ao público uma experiência sensível e múltipla sobre o ato de criar, mover-se e sentir.
Assessoria de Imprensa