O Espaço Expressa recebe, até o dia 30 de janeiro de 2026, a exposição “Bifurcações Extravagantes”, da artista Lima Bo, que reúne um conjunto de dez obras, entre esculturas, pinturas, colagens digitais e vídeos, concebidas a partir de investigações sobre memória, tempo e matéria. A mostra propõe um percurso sensorial e poético em que corpo, território e palavra se entrelaçam, convidando o público a experimentar o espaço como quem atravessa uma paisagem em movimento.

Inspirada no verso de Fernando Pessoa, “Afinal, a melhor maneira de viajar é sentir”, em diálogo com o poema Paisagem Vestida, Lima Bo constrói uma travessia onde sentir é também vestir o mundo. As obras conversam diretamente com o caráter histórico do Espaço Expressa, antiga oficina da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, utilizando seus trilhos, desvios e bifurcações como metáforas visuais para o processo criativo, que se expande pela arquitetura e pela memória do lugar.

A exposição integra o projeto contemplado pelo Programa Nacional de Apoio à Cultura (PNAB), Edital nº 17/2024 de Chamamento Público nº 01/2024, estruturado em três itinerários: a mostra principal, uma sessão audiovisual e um workshop formativo. O conjunto amplia a experiência do público para além da exposição física, propondo uma viagem sensível entre cartografias, paisagens e travessias compartilhadas.

Itinerário 1 – Exposição

Abertura: 12/12/2025, às 19h

Período: 12/12/2025 a 30/01/2026

Local: Espaço Expressa – Av. União dos Ferroviários, 1760