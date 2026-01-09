Programação para lazer e diversão em família, o Museu das Ilusões foi uma das revelações no Prêmio Mauricio de Sousa em 2023, que tem como propósito destacar projetos no setor e é considerado o “Oscar do Entretenimento do Brasil”. A escolha dos premiados teve como jurados o artista plástico brasileiro e muralista Eduardo Kobra, a gerente de Marketing da Warner Bros Discovery, Raquel Felicio, e o vice-presidente de Vendas e Marketing da empresa holandesa Vekoma Rides, Ricardo Etges. O projeto foi contemplado com Prata em Inovação, na premiação que ocorreu em Orlando/Fl, pela Adibra - Associação Brasileira de Parques e Atrações.

Mais sobre o Museu das Ilusões

Sabe aquela situação que causa na gente uma chacoalhada no cérebro para ver se realmente temos certeza do que estamos vendo? Essa é uma das sensações que o Museu das Ilusões certamente provoca nos visitantes, além de muitos risos e desafios para as nossas certezas.

Inspirado nos principais museus de ciências e de ilusão de ótica do mundo, museus com temática similar são o maior sucesso na Europa e EUA. Inaugurado em 2019, o Museu das Ilusões brasileiro se tornou o maior acervo do mundo em ilusão ótica, reunindo peças clássicas do universo das ilusões, conhecidas mundialmente, e outras que foram criadas ao longo destes anos para o museu por artistas brasileiros, o que torna o acervo único.