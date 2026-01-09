O Maxi Shopping Jundiaí intensifica as férias de janeiro com a chegada do Museu das Ilusões, maior acervo de ilusão ótica do mundo. Pela primeira vez em Jundiaí, a atração ocupa um espaço de 1.000 m² e abre ao público no dia 16 de janeiro. A atração reúne mais de 90 experiências interativas, entre elas, a famosa a Sala de Ames, também chamada de Sala dos Gigantes, o Túnel Vórtex, além de ambientes como a Casa Invertida e as Cadeiras Confusas.
Os espaços instagramáveis garantem fotos e vídeos surpreendentes, enquanto painéis 3D, quadros cinéticos, jogos de espelhos, peças anamórficas e efeitos como a retenção de retina levam o cérebro a interpretar imagens que não correspondem à realidade, provocando a sensação constante de que nem tudo é exatamente como parece.
A exposição apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Um passeio perfeito para toda a família. O estudo das ilusões de ótica traz um paradigma para nossa existência: o que pensamos que estamos vendo, muitas vezes não é verdade.
“A experiência que une entretenimento, ciência e interatividade é uma oportunidade única para as famílias vivenciarem momentos memoráveis juntos, especialmente nesse período de férias”, destaca a gerente de marketing do Maxi Shopping, Sílvia Helena Orenga Sandoval.
O Museu ainda reúne diversos efeitos que provocam as ilusões de ótica, entre eles, uma variedade de painéis 3D – que parecem colocar a pessoa na cena, dezenas de quadros cinéticos - que parecem se mexer provocado por micro movimentos oculares, peças anamórficas, jogo de espelhos, e tantas outras experiências que provocam as ilusões.
Segundo Paulo Zimmermann, diretor executivo do Museu das Ilusões, a exposição interativa traz uma proposta que incentiva a cultura e a ciência pelo país, de forma lúdica e divertida, e será uma grande atração na programação de lazer em Jundiaí no período de férias. “É uma atividade para todas as idades, que permite a interação de várias gerações, dos avôs aos netinhos, permitindo que todos se divirtam juntos”, reforça Zimmermann.
Programação para lazer e diversão em família, o Museu das Ilusões foi uma das revelações no Prêmio Mauricio de Sousa em 2023, que tem como propósito destacar projetos no setor e é considerado o “Oscar do Entretenimento do Brasil”. A escolha dos premiados teve como jurados o artista plástico brasileiro e muralista Eduardo Kobra, a gerente de Marketing da Warner Bros Discovery, Raquel Felicio, e o vice-presidente de Vendas e Marketing da empresa holandesa Vekoma Rides, Ricardo Etges. O projeto foi contemplado com Prata em Inovação, na premiação que ocorreu em Orlando/Fl, pela Adibra - Associação Brasileira de Parques e Atrações.
Mais sobre o Museu das Ilusões
Sabe aquela situação que causa na gente uma chacoalhada no cérebro para ver se realmente temos certeza do que estamos vendo? Essa é uma das sensações que o Museu das Ilusões certamente provoca nos visitantes, além de muitos risos e desafios para as nossas certezas.
Inspirado nos principais museus de ciências e de ilusão de ótica do mundo, museus com temática similar são o maior sucesso na Europa e EUA. Inaugurado em 2019, o Museu das Ilusões brasileiro se tornou o maior acervo do mundo em ilusão ótica, reunindo peças clássicas do universo das ilusões, conhecidas mundialmente, e outras que foram criadas ao longo destes anos para o museu por artistas brasileiros, o que torna o acervo único.
Uma das explicações de tanto sucesso, é que o museu reúne diversão e conhecimento sobre ilusões visuais, que intrigam o público e a lógica, capaz de entreter os visitantes de forma interativa.
O Museu das Ilusões, que é itinerante, já passou por aproximadamente 30 cidades brasileiras, entre elas: Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro, Fortaleza, São Luís do Maranhão, Manaus, Recife e em São Paulo, sucesso absoluto desde 2020.
A exposição é antes de tudo um passeio divertido pela ciência para brincar com a mente. O projeto é desenvolvimento por Paulo Zimmermann, especialista em projetos de entretenimento e de ideias criativas para eventos em shoppings de todo Brasil.
Serviço
Museu das Ilusões Maxi Shopping
Endereço: Av. Antônio Frederico Ozanan, 6000 - Vila Rio Branco, Jundiaí – SP, Localização: Piso 1, Entrada da Lua.
Quando: a partir de 16/01
Horário: de terça a sábado, das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos das 12h às 20h, com entrada até às 19h. Nas férias de janeiro, funciona de segunda a domingo.
Valor: R$ 90 inteira e R$ 45 meia-entrada. Valor promocional para Grupos e Famílias a partir de três pessoas ou mais: três pessoas: R$135, quatro pessoas: R$180, cinco pessoas: R$225, seis pessoas: R$270
Ingressos: à venda na bilheteria e online através do site: www.museudasilusoes.com.br
Contatos para grupos de excursão e escolas:
Telefone: (11) 99799-2881
Instagram: @museudasilusoes