Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão estouraram uma “casa-bomba” na região da 'Torneira', área dominada pelo tráfico de drogas no Jardim São Camilo, em Jundiaí, na manhã desta sexta-feira (9). Mais de 20 quilos de entorpecentes foram apreendidos durante a operação, com valor estimado em cerca de R$ 1 milhão. Ninguém foi preso.

Por determinação do comandante Iuri, da 1ª Companhia, uma equipe realizava patrulhamento quando, pela rua Idalina Gonçalves Dias, um traficante que carregava uma sacola com drogas percebeu a aproximação da viatura e fugiu em direção a uma viela. Os policiais desembarcaram e foram no encalço do suspeito, porém ele conseguiu escapar.

Enquanto realizavam buscas nas proximidades, em uma viela da rua Caraguatatuba, os policiais sentiram um forte odor de maconha vindo de um imóvel aberto por onde o criminoso havia passado. Os agentes entraram no local, que estava em estado de abandono, e encontraram grande quantidade de drogas, além de dez munições de calibre 9 milímetros.