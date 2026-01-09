Policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão estouraram uma “casa-bomba” na região da 'Torneira', área dominada pelo tráfico de drogas no Jardim São Camilo, em Jundiaí, na manhã desta sexta-feira (9). Mais de 20 quilos de entorpecentes foram apreendidos durante a operação, com valor estimado em cerca de R$ 1 milhão. Ninguém foi preso.
Por determinação do comandante Iuri, da 1ª Companhia, uma equipe realizava patrulhamento quando, pela rua Idalina Gonçalves Dias, um traficante que carregava uma sacola com drogas percebeu a aproximação da viatura e fugiu em direção a uma viela. Os policiais desembarcaram e foram no encalço do suspeito, porém ele conseguiu escapar.
Enquanto realizavam buscas nas proximidades, em uma viela da rua Caraguatatuba, os policiais sentiram um forte odor de maconha vindo de um imóvel aberto por onde o criminoso havia passado. Os agentes entraram no local, que estava em estado de abandono, e encontraram grande quantidade de drogas, além de dez munições de calibre 9 milímetros.
Devido ao fato de se tratar de uma área dominada pelo tráfico de drogas e com risco de represálias do crime organizado, outras equipes foram acionadas para prestar apoio à operação.
Os entorpecentes foram recolhidos e apresentados na Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição para posterior investigação da Polícia Civil.
No Plantão Policial, as drogas foram pesadas, totalizando mais de 20 quilos de entorpecentes, que, se comercializados, poderiam render mais de R$ 1 milhão ao crime organizado.