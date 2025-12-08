O CIESP Jundiaí promoveu na sexta-feira (5) uma confraternização que marcou também a despedida da atual diretoria, liderada por Marcelo Cereser, diretor titular desde 2018. Ao lado de Claudio Palma, 1º vice-diretor, e Frank Chen, 2º vice-diretor, Cereser encerra oito anos de gestão à frente da entidade regional.
O evento reuniu associados, industriais, lideranças empresariais, parceiros institucionais e autoridades, encerrando um ciclo de trabalho focado no fortalecimento da indústria regional. Marcelo destacou a satisfação de participar desta noite. O vice-presidente do CIESP Estadual, Vandermir Francesconi Júnior, o vice-prefeito Ricardo Benassi, e o presidente da Câmara, vereador Edicarlos Vieira, também prestigiaram a confraternização.
“Foram anos de muitos desafios e de grandes realizações. Passamos juntos por um período difícil, com a pandemia da covid-19, mas foi com a união das indústrias, do SESI, do SENAI e de toda a nossa rede, que conseguimos apoiar nossa região e manter a força do setor produtivo. Esta noite marca também a entrega da revitalização completa do nosso prédio, que agora conta com restaurante e café para atender aos eventos e à área do auditório, em apoio aos eventos que promovemos e que recebemos”, comentou Marcelo. “Estamos entregando uma sede mais moderna e acolhedora para receber nossos associados e toda a comunidade empresarial”, completou.
Marcelo destacou ainda, com orgulho, o apoio que recebeu durante estes oito anos, dos coordenadores dos 14 departamentos do CIESP Jundiaí: Ação Política e Relações Institucionais, Maurício Rappa; Comércio Exterior, Marcio Ribeiro Julio; Comunicação, Sueli Muzaiel; Conselho Superior Feminino (CONFEM), Maria Aparecida Gibrail; Higiene e Segurança do Trabalho, Sandoval Silva; Infraestrutura - Energia Elétrica, Fernando Nabas; Infraestrutura – Logística, Gilson Pichioli; Jurídico, Dra. Elizabeth Broglio; Meio Ambiente, Marcelo Souza; Núcleo de Jovens Empreendedores, Rodrigo Lima; Recursos Hídricos, Tadeu Borin; Recursos Humanos, Vânia Mazzoni; Responsabilidade Social, Maria Aparecida Gibrail.
“Tenho muito orgulho do trabalho que construímos e gratidão a toda a equipe, parceiros e às indústrias que sempre estiveram ao nosso lado. Agora, iniciamos um novo ciclo, e desejo sucesso à diretoria que assume, liderada pelo Alexandro Zavarizi. O CIESP Jundiaí segue forte, representativo e preparado para os próximos desafios”, ressaltou Marcelo.
O evento contou com a participação especial do deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança, que está em seu segundo mandato na Câmara dos Deputados. O parlamentar é reconhecido por defender reformas estruturais, descentralização administrativa e modernização do Estado. Ele fez uma análise sobre o panorama do Brasil, do cenário atual e de perspectivas futuras.
“Qual o cenário hoje? O governo com baixa popularidade, temos uma economia sustentada artificialmente e o cerco está se fechando. Estamos vivendo ainda uma tendência mundial de mudança e, com diversas investigações em curso, a tendência pode se confirmar no Brasil”, comentou o deputado.
Ainda durante o evento, a atual diretoria deu boas-vindas à nova gestão que assume o CIESP Jundiaí a partir de 1º de janeiro de 2026. A diretoria eleita é composta por Alexandro Zavarizi – Diretor Titular, Frank Chen – 1º Vice-Diretor, e Manoel Flores – 2º Vice-Diretor.
“Ao assumir o posto de Diretor Titular, tenho plena consciência da responsabilidade que me é confiada. Pretendo honrar e preservar tudo o que foi construído ao longo de tantas décadas, mantendo o respeito e a parceria que sempre nos guiaram na relação com o Estado, com os Municípios e com toda a comunidade empresarial”, garantiu Alexandro, agradecendo aos diretores Marcelo, ao Claudio e Frank pelo empenho, dedicação e profissionalismo. “Cada contribuição foi essencial para que o CIESP Jundiaí alcançasse o patamar em que se encontra”, ressaltou, reforçando também a importância dos coordenadores de departamento. “Honrarei todo esse apoio e me comprometo a seguir fielmente a ética e os princípios que orientam esta instituição desde a sua fundação”, completou Alexandro.
A noite se encerrou com uma visita às novas dependências do CIESP Jundiaí, resultado de um trabalho de modernização e melhoria realizado pela gestão que se despede, seguida de coquetel de confraternização.