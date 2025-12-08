O CIESP Jundiaí promoveu na sexta-feira (5) uma confraternização que marcou também a despedida da atual diretoria, liderada por Marcelo Cereser, diretor titular desde 2018. Ao lado de Claudio Palma, 1º vice-diretor, e Frank Chen, 2º vice-diretor, Cereser encerra oito anos de gestão à frente da entidade regional.

O evento reuniu associados, industriais, lideranças empresariais, parceiros institucionais e autoridades, encerrando um ciclo de trabalho focado no fortalecimento da indústria regional. Marcelo destacou a satisfação de participar desta noite. O vice-presidente do CIESP Estadual, Vandermir Francesconi Júnior, o vice-prefeito Ricardo Benassi, e o presidente da Câmara, vereador Edicarlos Vieira, também prestigiaram a confraternização.

“Foram anos de muitos desafios e de grandes realizações. Passamos juntos por um período difícil, com a pandemia da covid-19, mas foi com a união das indústrias, do SESI, do SENAI e de toda a nossa rede, que conseguimos apoiar nossa região e manter a força do setor produtivo. Esta noite marca também a entrega da revitalização completa do nosso prédio, que agora conta com restaurante e café para atender aos eventos e à área do auditório, em apoio aos eventos que promovemos e que recebemos”, comentou Marcelo. “Estamos entregando uma sede mais moderna e acolhedora para receber nossos associados e toda a comunidade empresarial”, completou.