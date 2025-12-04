O CIESP Jundiaí recebeu, na tarde de 2 de dezembro, a cônsul adjunta do Consulado Geral da Itália em São Paulo, Marianna Haddad, em uma visita articulada pelo Confem Jundiaí (Conselho Superior Feminino), presidido por Cida Gibrail.
No cargo desde dezembro de 2024, Marianna atua em um dos consulados mais relevantes da Itália no exterior, responsável por atender uma das maiores comunidades ítalo-descendentes do mundo. A agenda em Jundiaí reforçou sua missão de conhecer de perto as realidades do interior paulista.
A cônsul visitou a Castelo Alimentos, a Prefeitura de Jundiaí — onde foi recebida pelo prefeito Gustavo Martinelli e pelos secretários Marcela Moro (Agronegócio, Abastecimento e Turismo) e Humberto Cereser (Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia) — e encerrou o dia no CIESP Jundiaí, recepcionada pelo diretor titular Marcelo Cereser, por Cida Gibrail e por Paula Possas Cereser, representantes do Confem Jundiaí.
Segundo Marianna, o objetivo da visita foi ampliar o olhar para além da capital. “Neste primeiro ano de atuação, pude conhecer a realidade da comunidade ítalo-descendente na capital paulista. Agora, graças ao convite do Confem, tive a honra de vir ao interior. Jundiaí tem uma forte presença italiana — empresas, negócios, famílias — e é importante valorizar essas realidades. Fiquei muito feliz com o convite para participar da abertura da Festa da Uva e certamente estarei de volta”, destacou. A cônsul também reforçou o interesse em fortalecer parcerias entre Brasil e Itália, com foco no intercâmbio de conhecimento, cultura e oportunidades de negócios.
O encontro no CIESP e no Confem Jundiaí seguiu nesta direção. Cida Gibrail e Paula Possas Cereser apresentaram projetos voltados ao desenvolvimento de jovens, como a equipe de Robótica e as embaixadoras do Confem Jundiaí, que participam de competições nacionais e internacionais e atuam como multiplicadoras da cultura de inovação.
Entre as possibilidades mencionadas, destacou-se o Programa Passaporte para o Futuro, que oferece bolsas para estudantes do SESI-SP em universidades estrangeiras de excelência, especialmente em áreas estratégicas para a indústria. “Hoje, a parceria está concentrada em universidades norte-americanas, mas vamos levar sua proposta de aproximação com instituições italianas”, afirmou Cida.