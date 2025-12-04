No cargo desde dezembro de 2024, Marianna atua em um dos consulados mais relevantes da Itália no exterior, responsável por atender uma das maiores comunidades ítalo-descendentes do mundo. A agenda em Jundiaí reforçou sua missão de conhecer de perto as realidades do interior paulista.

O CIESP Jundiaí recebeu, na tarde de 2 de dezembro, a cônsul adjunta do Consulado Geral da Itália em São Paulo, Marianna Haddad, em uma visita articulada pelo Confem Jundiaí (Conselho Superior Feminino), presidido por Cida Gibrail.

A cônsul visitou a Castelo Alimentos, a Prefeitura de Jundiaí — onde foi recebida pelo prefeito Gustavo Martinelli e pelos secretários Marcela Moro (Agronegócio, Abastecimento e Turismo) e Humberto Cereser (Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia) — e encerrou o dia no CIESP Jundiaí, recepcionada pelo diretor titular Marcelo Cereser, por Cida Gibrail e por Paula Possas Cereser, representantes do Confem Jundiaí.

Segundo Marianna, o objetivo da visita foi ampliar o olhar para além da capital. “Neste primeiro ano de atuação, pude conhecer a realidade da comunidade ítalo-descendente na capital paulista. Agora, graças ao convite do Confem, tive a honra de vir ao interior. Jundiaí tem uma forte presença italiana — empresas, negócios, famílias — e é importante valorizar essas realidades. Fiquei muito feliz com o convite para participar da abertura da Festa da Uva e certamente estarei de volta”, destacou. A cônsul também reforçou o interesse em fortalecer parcerias entre Brasil e Itália, com foco no intercâmbio de conhecimento, cultura e oportunidades de negócios.

O encontro no CIESP e no Confem Jundiaí seguiu nesta direção. Cida Gibrail e Paula Possas Cereser apresentaram projetos voltados ao desenvolvimento de jovens, como a equipe de Robótica e as embaixadoras do Confem Jundiaí, que participam de competições nacionais e internacionais e atuam como multiplicadoras da cultura de inovação.