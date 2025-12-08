Jundiaí sediou a última reunião de 2025 do Consórcio Circuito das Frutas. O encontro, realizado no auditório do Fundo Social de Solidariedade, reuniu prefeitos e representantes dos dez municípios que integram o circuito. Durante a reunião, foram apresentados o relatório de atividades e ações desenvolvidas ao longo do ano, o balanço financeiro e o calendário de eventos para 2026 — entre eles, as tradicionais festas municipais, como a 41ª Festa da Uva e a 12ª Expo Vinhos de Jundiaí.
Para o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, receber o encerramento anual do consórcio reforça o papel estratégico da cidade no desenvolvimento regional. “O Circuito das Frutas é um patrimônio coletivo e um instrumento valioso de integração entre os municípios. Encerrar as atividades de 2025 em Jundiaí, em um encontro marcado pela troca de experiências e pelo planejamento conjunto, reforça o nosso compromisso com o fortalecimento das políticas públicas da região. É uma honra receber os prefeitos e iniciar 2026 com novas perspectivas para o turismo e para o agronegócio regional.”
O encontro também marcou a apresentação oficial do livro “Circuito das Frutas – História, Cultura e Turismo”, lançado no dia 1º de dezembro, uma obra de fine art produzida pela KM Cultural em parceria com a Concessionária Rota das Bandeiras. O diretor-presidente da concessionária, Douglas Longhi, esteve presente e entregou exemplares aos prefeitos.
A publicação apresenta um registro histórico e visual inédito sobre o território que reúne alguns dos mais importantes polos de turismo rural, gastronômico e agrícola do Estado de São Paulo. Com fotografia autoral, pesquisa histórica e linguagem editorial contemporânea, o livro documenta a identidade dos dez municípios que formam o Circuito das Frutas: Atibaia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira, Morungaba, Valinhos e Vinhedo.
A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo de Jundiaí, Marcela Moro, ressaltou a importância da obra e do encontro. “O livro consolida a identidade do Circuito das Frutas ao registrar nossa história, nossas tradições e a força econômica da região. Ele valoriza décadas de trabalho dos produtores, empreendedores e gestores públicos. Esta reunião também foi essencial para avaliarmos o ano e alinharmos novos projetos para 2026, fortalecendo o turismo sustentável e as ações integradas entre os municípios.”
A próxima reunião do Consórcio Circuito das Frutas já está agendada para 25 de fevereiro de 2026, no município de Valinhos.