Jundiaí sediou a última reunião de 2025 do Consórcio Circuito das Frutas. O encontro, realizado no auditório do Fundo Social de Solidariedade, reuniu prefeitos e representantes dos dez municípios que integram o circuito. Durante a reunião, foram apresentados o relatório de atividades e ações desenvolvidas ao longo do ano, o balanço financeiro e o calendário de eventos para 2026 — entre eles, as tradicionais festas municipais, como a 41ª Festa da Uva e a 12ª Expo Vinhos de Jundiaí.

Para o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, receber o encerramento anual do consórcio reforça o papel estratégico da cidade no desenvolvimento regional. “O Circuito das Frutas é um patrimônio coletivo e um instrumento valioso de integração entre os municípios. Encerrar as atividades de 2025 em Jundiaí, em um encontro marcado pela troca de experiências e pelo planejamento conjunto, reforça o nosso compromisso com o fortalecimento das políticas públicas da região. É uma honra receber os prefeitos e iniciar 2026 com novas perspectivas para o turismo e para o agronegócio regional.”

