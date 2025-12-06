06 de dezembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NOS COMÉRCIOS

Falsos grupos de oração abordam clientes para furtar e extorquir

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Imagem feita por IA
Adolescentes fingem que querem orar para as pessoas, mas passam a roubar e extorquir
Adolescentes fingem que querem orar para as pessoas, mas passam a roubar e extorquir

O 1º Distrito Policial de Jundiaí investiga  um novo golpe praticado em áreas comerciais da cidade, como supermercados e shoppings, com abordagem de grupos que estariam oferecendo orações. Conhecido como “golpe da oração”, o esquema vem sendo aplicado por grupos que abordam clientes em supermercados e shoppings para, inicialmente, oferecer orações, mas acabam furtando objetos ou exigindo dinheiro.

O alerta ganhou força após um relato feito nesta semana por uma consumidora que estava em um supermercado de Jundiaí. Segundo ela, um grupo – alguns aparentando ser adolescentes – se aproximou oferecendo oração. Após recusar, a cliente percebeu que, ao lado, outra pessoa aceitava a abordagem e, ao fim da oração, era pressionada a entregar dinheiro.

A dinâmica do golpe segue um padrão: os golpistas abordam a pessoa oferecendo oração, pedem para que a vítima feche os olhos e tocam ombro, cabeça ou mãos. Enquanto isso, outros integrantes abrem bolsas e mochilas, furtando carteiras, celulares ou dinheiro. Em alguns casos, após a “oração”, eles passam a exigir pagamento, configurando extorsão.

Autoridades e especialistas reforçam que nenhuma igreja ou líder religioso sério cobra por oração ou aborda desconhecidos dessa maneira. A recomendação é clara: não aceitar esse tipo de aproximação, manter bolsas sempre fechadas e à frente do corpo e evitar qualquer contato físico com desconhecidos. Pessoas idosas são as mais visadas.

A orientação é que, ao se sentir pressionada, a pessoa se afaste imediatamente e procure um funcionário ou segurança do local. Nos casos em que houver prejuízo ou tentativa de golpe, o registro de boletim de ocorrência é fundamental.

A Polícia Civil investiga as ações do grupo. A população é incentivada a compartilhar informações e alertas para evitar novas vítimas.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários