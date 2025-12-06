O 1º Distrito Policial de Jundiaí investiga um novo golpe praticado em áreas comerciais da cidade, como supermercados e shoppings, com abordagem de grupos que estariam oferecendo orações. Conhecido como “golpe da oração”, o esquema vem sendo aplicado por grupos que abordam clientes em supermercados e shoppings para, inicialmente, oferecer orações, mas acabam furtando objetos ou exigindo dinheiro.

O alerta ganhou força após um relato feito nesta semana por uma consumidora que estava em um supermercado de Jundiaí. Segundo ela, um grupo – alguns aparentando ser adolescentes – se aproximou oferecendo oração. Após recusar, a cliente percebeu que, ao lado, outra pessoa aceitava a abordagem e, ao fim da oração, era pressionada a entregar dinheiro.

A dinâmica do golpe segue um padrão: os golpistas abordam a pessoa oferecendo oração, pedem para que a vítima feche os olhos e tocam ombro, cabeça ou mãos. Enquanto isso, outros integrantes abrem bolsas e mochilas, furtando carteiras, celulares ou dinheiro. Em alguns casos, após a “oração”, eles passam a exigir pagamento, configurando extorsão.