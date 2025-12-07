Na madrugada deste domingo (7), um incêndio atingiu o interior da Galeria Bocchino, localizada no Centro de Jundiaí, e causou estragos em diversas lojas e nos corredores. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o prédio estava vazio no momento do incêndio e não houve feridos.

As chamas foram controladas pelos bombeiros, e o local permanece interditado nesta manhã para averiguação da Defesa Civil e das forças policiais. Segundo informações preliminares, o incêndio teria começado no interior da sorveteria.

As causas do incidente seguem sendo investigadas.