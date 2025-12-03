A safra de uva em Jundiaí está com perspectivas positivas para o ciclo 2025/2026. Mesmo com um pequeno atraso na colheita, para este ciclo, que contempla os meses de novembro e dezembro de 2025 e janeiro e fevereiro de 2026, a previsão é de aproximadamente 20 mil toneladas colhidas, em especial da Niágara, superando as 18 mil toneladas da safra anterior. Os números indicam um crescimento de 11%. No último ano, a produção foi afetada principalmente pela incidência de glomerella, uma doença fúngica causada pelo fungo Glomerella cingulata, em algumas áreas, o que reduziu o volume total.

Segundo a Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, o clima mais frio retardou o desenvolvimento dos parreirais neste ano, mas não comprometeu a qualidade das frutas. A expectativa é que os consumidores encontrem uvas de excelente padrão nas comemorações de fim de ano e na tradicional Festa da Uva.

O produtor Anderson Alex Tomasetto, de 41 anos, confirma que o frio atrasou o início da safra, mas prevê um desempenho animador das parreiras. O produtor cultiva cerca de sete mil pés, incluindo a Niágara e outras 65 variedades. Segundo ele, cada pé produz, em média, entre 10 e 12 quilos. “Este ano a produção está melhor. Acredito que será 25% maior do que a do ano passado. É difícil estimar a quantidade exata, pois quadras mais novas produzem maise as mais velhas produzem menos”, explica.