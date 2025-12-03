A safra de uva em Jundiaí está com perspectivas positivas para o ciclo 2025/2026. Mesmo com um pequeno atraso na colheita, para este ciclo, que contempla os meses de novembro e dezembro de 2025 e janeiro e fevereiro de 2026, a previsão é de aproximadamente 20 mil toneladas colhidas, em especial da Niágara, superando as 18 mil toneladas da safra anterior. Os números indicam um crescimento de 11%. No último ano, a produção foi afetada principalmente pela incidência de glomerella, uma doença fúngica causada pelo fungo Glomerella cingulata, em algumas áreas, o que reduziu o volume total.
Segundo a Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, o clima mais frio retardou o desenvolvimento dos parreirais neste ano, mas não comprometeu a qualidade das frutas. A expectativa é que os consumidores encontrem uvas de excelente padrão nas comemorações de fim de ano e na tradicional Festa da Uva.
O produtor Anderson Alex Tomasetto, de 41 anos, confirma que o frio atrasou o início da safra, mas prevê um desempenho animador das parreiras. O produtor cultiva cerca de sete mil pés, incluindo a Niágara e outras 65 variedades. Segundo ele, cada pé produz, em média, entre 10 e 12 quilos. “Este ano a produção está melhor. Acredito que será 25% maior do que a do ano passado. É difícil estimar a quantidade exata, pois quadras mais novas produzem maise as mais velhas produzem menos”, explica.
Em números
Atualmente, Jundiaí conta com cerca de 500 hectares dedicados ao cultivo de uvas, mantidos por aproximadamente 200 produtores. A atividade permanece como uma das principais bases do agronegócio local: sozinha, a uva representa cerca de 50% do faturamento da comercialização de frutas no município. Por conta da oscilação de preços ao longo da colheita, a secretaria afirma que não é possível consolidar valores financeiros exatos.
A secretária de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Marcela Moro, reforça que o papel da Niágara Rosada, variedade símbolo de Jundiaí, é de fundamental importância para consolidar o município como um dos grandes polos da viticultura paulista e, consequentemente, impulsionando o agronegócio local e o turismo rural. “Sua alta produtividade e qualidade a tornam essencial para o agronegócio da cidade e da região. Do ponto de vista turístico, a Niágara Rosada é um dos principais atrativos do turismo rural da cidade, proporcionando degustações e vendas diretas, gerando emprego, renda e reforçando o patrimônio cultural e a tradição agrícola de Jundiaí.”