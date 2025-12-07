O início da época de chuvas mais intensas chegou e, segundo o secretário de Habitação Social e Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, seis bairros demandam maior atenção do poder público. O Jardim São Camilo, Sorocabana, Ivoturucaia, Santa Gertrudes e Guanabara, regiões com histórico e maior risco de deslizamento, e o Jundiaí-Mirim, local mais propenso a alagamentos. “A Prefeitura intensificou ações não apenas nestes, mas em outros locais que já aconteceram ocorrências, para que não se repita. Não podemos prever a força da chuva, mas a cidade se preparou para minimizar problemas”, comentou Jeferson.
Segundo o secretário, foram realizados mais de 40 quilômetros de desassoreamento de rios e córregos, limpeza de 17 mil bocas de lobo, desobstrução de mais de 5 mil galerias com hidrojato e obras de drenagem em diversos bairros.
Na região do Ivoturucaia, palco das fortes chuvas que resultaram em quatro mortes e mais de 30 desabrigados na área pertencente a Várzea Paulista, está em andamento, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), a construção de 66 unidades habitacionais para reassentar as famílias deslocadas por conta das chuvas dos últimos anos. As obras tiveram início em setembro de 2025 e têm conclusão prevista para o fim de 2026. Jundiaí fez a doação da área para a construção.
Chuvas devem ser menores
A Defesa Civil de Jundiaí estima que dezembro de 2025 deve registrar um volume de chuvas inferior ao observado no mesmo mês de 2024, quando a cidade acumulou 599 mm². A projeção é baseada na comparação dos índices pluviométricos desses dois anos, que mostram queda significativa, principalmente nos meses de outubro e novembro. “Pelos dados que temos, a tendência é chover menos do que no ano passado. Porém, isso é apenas uma probabilidade, e precisamos monitorar a cidade toda e estarmos preparados”, afirma o coordenador da Defesa Civil, coronel João Osório Gimenez Germano.
Os registros do boletim da Defesa Civil indicam que, em 2024, Jundiaí teve 358 mm² em janeiro, 240 mm² em outubro e 284 mm² em novembro. Já em 2025, os volumes caíram para 327 mm² em janeiro, 145 mm² em outubro e 193 mm² em novembro. A análise é feita em tempo real pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil Estadual, que acompanha as condições meteorológicas hora a hora.
Para enfrentar o período de maior risco, a Prefeitura mantém ativa até 31 de março a Operação Chuvas de Verão. O protocolo municipal segue quatro níveis de operação, definidos pelo acumulado de chuva em 72 horas: Observação (até 80 mm²), Atenção (acima de 80 mm², com vistoria), Alerta (vistoria e remoção preventiva) e Alerta Máximo (remoção total de moradores em áreas de risco). “Nosso limite é 80 mm² em 72 horas, que é o que o solo da cidade consegue absorver”, explica Gimenez.
Estado
A Defesa Civil Estadual também tem ampliado investimentos em tecnologia e capacitação, inclusive para Jundiaí. Entre as medidas, segundo eles, estão a aquisição do radar meteorológico de Campinas, que cobre toda a região, a distribuição de viaturas e equipamentos ao município e a implantação do Curso Técnico de Agente de Defesa Civil, que terá sua primeira turma formada em Jundiaí em 2026.
Para emergências, os telefones disponíveis da Defesa Civil são: 199, 4589-0199. A população também pode receber alertas via SMS enviando o CEP para 40199.