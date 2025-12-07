O início da época de chuvas mais intensas chegou e, segundo o secretário de Habitação Social e Infraestrutura e Serviços Públicos, Jeferson Coimbra, seis bairros demandam maior atenção do poder público. O Jardim São Camilo, Sorocabana, Ivoturucaia, Santa Gertrudes e Guanabara, regiões com histórico e maior risco de deslizamento, e o Jundiaí-Mirim, local mais propenso a alagamentos. “A Prefeitura intensificou ações não apenas nestes, mas em outros locais que já aconteceram ocorrências, para que não se repita. Não podemos prever a força da chuva, mas a cidade se preparou para minimizar problemas”, comentou Jeferson.

Segundo o secretário, foram realizados mais de 40 quilômetros de desassoreamento de rios e córregos, limpeza de 17 mil bocas de lobo, desobstrução de mais de 5 mil galerias com hidrojato e obras de drenagem em diversos bairros.

Na região do Ivoturucaia, palco das fortes chuvas que resultaram em quatro mortes e mais de 30 desabrigados na área pertencente a Várzea Paulista, está em andamento, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), a construção de 66 unidades habitacionais para reassentar as famílias deslocadas por conta das chuvas dos últimos anos. As obras tiveram início em setembro de 2025 e têm conclusão prevista para o fim de 2026. Jundiaí fez a doação da área para a construção.