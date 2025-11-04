O programa “Circuito das Frutas nos Terminais” chegou ao Terminal Cecap e figura como uma opção de alimentação, com frutas produzidas na região, para os usuários que utilizam o sistema de transporte coletivo. Além do Cecap, há bancas da iniciativa nos terminais Central, Colônia, Eloy Chaves, Hortolândia e Vila Arens.

A banca tem como permissionários Patrícia e Gabriel Almeida Fava, do bairro da Toca. “Nossa família está no programa há mais de duas décadas e agora trocamos de terminal, vindo para o Cecap”, comentou a permissionária.

Os morangos e a uva Niagara Rosada de Jundiahy vendidos na banca vêm do sítio da família, de onde, em breve, também virão atemoias recentemente plantadas. Já outras delícias saudáveis, como as mangas, caquis, ameixas, mexericas, maracujás, goiabas e pêssegos, vêm de outros produtores da região.