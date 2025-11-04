O programa “Circuito das Frutas nos Terminais” chegou ao Terminal Cecap e figura como uma opção de alimentação, com frutas produzidas na região, para os usuários que utilizam o sistema de transporte coletivo. Além do Cecap, há bancas da iniciativa nos terminais Central, Colônia, Eloy Chaves, Hortolândia e Vila Arens.
A banca tem como permissionários Patrícia e Gabriel Almeida Fava, do bairro da Toca. “Nossa família está no programa há mais de duas décadas e agora trocamos de terminal, vindo para o Cecap”, comentou a permissionária.
Os morangos e a uva Niagara Rosada de Jundiahy vendidos na banca vêm do sítio da família, de onde, em breve, também virão atemoias recentemente plantadas. Já outras delícias saudáveis, como as mangas, caquis, ameixas, mexericas, maracujás, goiabas e pêssegos, vêm de outros produtores da região.
“Muita gente chega, fala ‘estou com fome’ e come uma banana, maçã ou mexerica. Quando é para levar para casa, daí compram logo de penca ou cacho”, comentou Patrícia, que, anualmente, participa da Festa da Uva e Expo Vinhos de Jundiaí.
O diretor do Departamento de Abastecimento da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), Ezequiel Melo, explica a proposta do programa. “O ‘Circuito das Frutas nos Terminais’ une o escoamento da safra dos produtores locais e a garantia de preço e qualidade ao comprador que circula pelos terminais urbanos. Os permissionários devem necessariamente ser produtores e isso lhes dá isenção para a atividade”, comentou. “Na Terra da Uva, o programa garante também que a safra da Uva Niagara Rosada de Jundiahy chegue até mais consumidores.”
Além do novo posto de vendas, a iniciativa traz outras novidades. “Desde o início do ano temos dialogado muito com os permissionários e a SMAAT tem atendido a diversas demandas, como a criação de um regramento para a atividade, em execução. Ampliou-se também a permissão para que também se comercializassem verduras e legumes, além das frutas.”
A Dozinete Souza, moradora do bairro Recanto Quarto Centenário, aprovou a novidade. Na volta para casa ela aproveitou para comprar bananas. “É bom quando bate a fome e, aproveitando a novidade, já dá para resolver isso antes mesmo de chegar em casa”, brincou.