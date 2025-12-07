Morreu na madrugada deste domingo (7) o jornalista Guilherme Barros, aos 35 anos. A causa da morte não foi divulgada.

Guilherme atuava como repórter na TV TEC Jundiaí, e teve passagens por veículos de comunicação tradicionais da região, entre eles o Jornal de Jundiaí e a Rádio Difusora. "Guilherme era um jornalista multimídia, que tinha um texto brilhante, uma voz poderosa e excelente companheiro de trabalho. Era dedicado e amigo. Tivemos anos juntos, aqui neste JJ e vai nos fazer muita falta pela integridade, amizade e carinho. A sua família, nossos sentimentos”, afirma a editora-chefe do Grupo JJ, Ariadne Gattolini.

O Prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, lamentou o falecimento do jornalista. "Recebi, com imensa tristeza, a notícia do falecimento de Guilherme Barros, jornalista e colaborador da TV TEC, na manhã deste domingo. Guilherme era um profissional dedicado, responsável por diversas reportagens que contribuíram para informar a população. Neste momento de dor, me solidarizo com seus familiares, amigos e colegas. Que Deus conforte a todos.“