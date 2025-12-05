Depois de cruzar as estradas brasileiras e fazer com que uma legião de transportadores rodoviários de carga mostrasse suas habilidades no volante, a 31ª temporada da Gincana do Caminhoneiro entra na reta decisiva. E, no dia 14 de dezembro, domingo, no Posto Graal 56, Jundiaí vai reunir os 18 caminhoneiros classificados em uma das seis etapas da edição, valendo como prêmio um caminhão Accelo zero km.

Competição amadora para profissionais que fazem do caminhão o seu meio de vida, a Gincana do Caminhoneiro tem como principal desafio a prova de slalom, onde, num percurso demarcado com cones, os participantes têm que ziguezaguear entre eles, num equilíbrio perfeito entre velocidade e precisão. Um erro custa tempo e penalidades são acrescentadas a cada cone derrubado.

“A gincana tem um diferencial que a torna única no país: é uma competição amadora. Não são pilotos profissionais. São caminhoneiros que lidam com carga, estrada, prazos e quilometragem pesada. Gente que aprendeu na prática, no dia a dia. E justamente por isso, o desafio da final carrega um peso emocional enorme”, revela Patryck Furtado, coordenador do evento.