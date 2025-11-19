À beira de encerrar mais uma temporada, a Gincana do Caminhoneiro chega à última etapa classificatória, em Jundiaí, entre os dias 28 a 30 de novembro, reunindo quem faz o Brasil acontecer todos os dias sobre rodas: os transportadores rodoviários de carga.
De passagem pelo trecho, aguardando carga ou descarga ou até mesmo quem se programa para estar no local, a última classificatória da GDC deve atrair centenas de caminhoneiros ao Posto Graal da rodovia dos Bandeirantes (km 56), que vão não só para competir, mas também para viver um momento de descompressão que já se tornou referência no calendário de quem trabalha no transporte de cargas.
“A Gincana do Caminhoneiro é mais do que uma disputa. É um reconhecimento público da habilidade, disciplina e responsabilidade que esses profissionais carregam no dia a dia”, afirma Patryck Furtado, coordenador do evento.
Promovida pela Revista Caminhoneiro, com patrocínio da Mercedes-Benz, além do apoio do Consórcio Mercedes-Benz, Banco Mercedes-Benz, SelecTrucks, Molas Fabrini, Dunlop Pneus e Filtros Tecfil, a prova de slalom continua sendo a grande vedete da etapa.
Num circuito montado no pátio do posto, o caminhoneiro é desafiado a mostrar que tem reflexo rápido e domínio absoluto sobre o caminhão, onde, cada segundo, cada desvio de cone e cada manobra contam. Após o slalom (zigue-zague entre cones), os participantes que atingirem o tempo estabelecido pela organização seguem direto para a prova de baliza, completando um trajeto que mistura técnica e controle da emoção. Todas as voltas acontecem a bordo do Actros 2653 6x4, caminhão oficial utilizado igualmente por todos os competidores e são rigorosamente acompanhadas por uma dupla de cronometristas da Chronosat, (empresa especializada em cronometragem de grandes eventos automobilísticos) que, através de fotocélulas, garantem a precisão dos resultados.
Os três melhores tempos da etapa conquistam vaga na finalíssima, marcada para 14 de dezembro, em São Bernardo do Campo, quando os 18 classificados ao longo do ano vão acelerar rumo ao prêmio mais desejado do ano: um Accelo zero km.
Mas a GDC vai além da competição. O evento se consolidou como um espaço de convivência, cuidado e valorização do caminhoneiro. Nesta etapa, a parceria com a Autoban reforça o compromisso com a segurança viária e traz ações educativas fundamentais, entre elas, o jogo “Afaste-se”, que simula situações reais da rodovia e orienta motoristas sobre a postura correta diante de emergências, bloqueios ou equipes de serviço no acostamento. A iniciativa fortalece a cultura de prevenção e reforça comportamentos que salvam vidas.
A programação inclui ainda atendimentos rápidos de saúde, gratuitos, com aferição de pressão, testes de glicemia e orientações gerais para um dia a dia mais saudável. Há também barbearia de graça para os caminhoneiros e atividades de recreação, que garantem um momento de descontração.
Aberta ao público, a etapa da GDC em Jundiaí é um convite para viver de perto o clima vibrante da gincana, sentir a energia da torcida e reconhecer o valor de quem roda o país de ponta a ponta. Uma oportunidade de acompanhar de perto cada manobra, cada risco calculado e cada segundo que pode colocar um caminhoneiro mais perto do sonho de vencer a temporada.
Para participar da disputa do slalom, basta inscrever-se gratuitamente, mediante apresentação de CNH categorias C, D ou E. As inscrições são gratuitas e feitas no local, mas podem ser encerradas antecipadamente de acordo com a fila de espera.
Serviço
6ª Etapa da GDC 2025
Data: 28 a 30 de novembro
Local: Posto Graal 56 – Rodovia dos Bandeirantes, km 56 – Jundiaí (sentido São Paulo)
Horário: das 8h às 18h