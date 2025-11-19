À beira de encerrar mais uma temporada, a Gincana do Caminhoneiro chega à última etapa classificatória, em Jundiaí, entre os dias 28 a 30 de novembro, reunindo quem faz o Brasil acontecer todos os dias sobre rodas: os transportadores rodoviários de carga.

De passagem pelo trecho, aguardando carga ou descarga ou até mesmo quem se programa para estar no local, a última classificatória da GDC deve atrair centenas de caminhoneiros ao Posto Graal da rodovia dos Bandeirantes (km 56), que vão não só para competir, mas também para viver um momento de descompressão que já se tornou referência no calendário de quem trabalha no transporte de cargas.

“A Gincana do Caminhoneiro é mais do que uma disputa. É um reconhecimento público da habilidade, disciplina e responsabilidade que esses profissionais carregam no dia a dia”, afirma Patryck Furtado, coordenador do evento.