Neste ano, embora os acumulados de chuva tenham ficado abaixo da média para Jundiaí na estiagem, choveu mais do que na mesma época do ano passado. Também neste ano, a quantidade de incêndios diminuiu 29% em Jundiaí em relação a 2024.

De acordo com o 19º Grupamento de Corpo de Bombeiros de Jundiaí, foram 611 ocorrências de incêndios atendidas em 2024, entre janeiro e o fim de novembro, e 432 no mesmo período deste ano. A corporação, no entanto, afirma que não pode creditar a redução a algum fator.

Ainda assim, se no ano passado houve média de dois incêndios por dia, neste ano a média caiu para 1,4 por dia. Na época de estiagem, entre maio e setembro, Jundiaí teve 199 milímetros de chuva em 2024. Neste ano, foram 280 milímetros. A média histórica, considerada desde 2012, tem 366 milímetros para a época.