Segundo a análise, a estação será influenciada pelo fenômeno La Niña, com previsão de persistência até o final do verão. Em anos de La Niña, as chuvas tendem a se deslocar para o Norte do Sudeste, especialmente para Minas Gerais, resultando em menor volume de precipitações para São Paulo. Ainda assim, a Defesa Civil do Estado destaca a possibilidade de episódios da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que podem provocar dias de chuva volumosa no Norte paulista.

A Defesa Civil do Estado alerta que o verão 2025/2026 será marcado por temperaturas acima da média e distribuição irregular de chuvas em todo o território paulista. As projeções constam na análise técnica elaborada pelos meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil, com base em dados de centros meteorológicos nacionais e internacionais.

As temperaturas elevadas devem ser um dos principais marcos da estação. A previsão indica calor acima da média histórica, com possível ocorrência de ondas de calor e máximas que podem superar 35°C.

A precipitação irregular também será característica do período. O relatório aponta que, em dezembro, as chuvas devem ficar dentro ou ligeiramente abaixo da média no Norte do estado; em janeiro, os acumulados tendem a ficar acima da média; e, a partir de fevereiro, o padrão volta a indicar redução dos volumes. As chuvas devem ocorrer de forma concentrada, geralmente associadas à passagem de frentes frias ou à convecção local, o que pode gerar pancadas intensas em períodos curtos.

Mesmo com o predomínio do calor, a influência da La Niña pode trazer variações bruscas de temperatura, com eventuais entradas de ar mais frio. A análise também ressalta que fenômenos severos como tornados e microexplosões são menos comuns no verão, ocorrendo com maior frequência em estações de transição.

Monitoramento