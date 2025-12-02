O Governo do Estado de São Paulo já impôs um prejuízo estimado em R$ 3 bilhões ao crime organizado desde 2023. Neste período, 640 toneladas de entorpecentes foram apreendidas e mais de 550 mil criminosos presos. O enfrentamento ao crime organizado com inteligência é uma prioridade da gestão paulista. Os investimentos foram intensificados para a aquisição de viaturas, armamentos, equipamentos tecnológicos e sistemas de inteligência policial, ampliando a capacidade operacional das forças de segurança.

“A asfixia financeira ao crime organizado foi priorizada desde o início da gestão, já que atuamos para elevar o custo da atividade ilícita. Vamos continuar esse trabalho. Nesse cenário, o combate ao tráfico de drogas é essencial, pois representa uma das principais fontes de lucro dessas organizações. Por isso, nossas polícias têm intensificado, dia após dia, as ações de apreensão de entorpecentes, com o objetivo de interromper esse ciclo criminoso”, destacou o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.

VEJA MAIS: