O Governo do Estado de São Paulo já impôs um prejuízo estimado em R$ 3 bilhões ao crime organizado desde 2023. Neste período, 640 toneladas de entorpecentes foram apreendidas e mais de 550 mil criminosos presos. O enfrentamento ao crime organizado com inteligência é uma prioridade da gestão paulista. Os investimentos foram intensificados para a aquisição de viaturas, armamentos, equipamentos tecnológicos e sistemas de inteligência policial, ampliando a capacidade operacional das forças de segurança.
“A asfixia financeira ao crime organizado foi priorizada desde o início da gestão, já que atuamos para elevar o custo da atividade ilícita. Vamos continuar esse trabalho. Nesse cenário, o combate ao tráfico de drogas é essencial, pois representa uma das principais fontes de lucro dessas organizações. Por isso, nossas polícias têm intensificado, dia após dia, as ações de apreensão de entorpecentes, com o objetivo de interromper esse ciclo criminoso”, destacou o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.
As ações têm sido integradas com órgãos municipais, estaduais e federais, com foco na asfixia financeira das facções criminosas e na desarticulação da logística do tráfico de drogas e de outros crimes explorados por esses grupos. Em conjunto com outras instituições, como o Ministério Público Estadual, por meio do GAECO, e a Polícia Federal, já foram realizadas 421 operações para desmantelar organizações criminosas, um trabalho que vem se refletindo diretamente nos indicadores criminais, com quedas históricas nos homicídios, latrocínios e roubos.
Entre 2024 e 2025, mais de R$ 1,5 bilhão foi destinado às ações de combate ao crime organizado. Os investimentos contemplam a compra de viaturas, armas e equipamentos para as Polícias Militar, Civil e Técnico-Científica.