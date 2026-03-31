Um homem procurado pela Justiça Federal pelo crime de moeda falsa foi capturado por uma equipe de Operações com Cães da Guarda Municipal, na região da Ponte São João, em Jundiaí, nesta segunda-feira (30).

Os guardas Gildomar, Pegoraro e Ferreira, supervisionados pelo subinspetor Cristiano, realizavam patrulhamento pela avenida Antônio Frederico Ozanan quando perceberam que um motorista demonstrou nervosismo ao notar a presença da viatura. Diante da atitude suspeita, ele foi abordado.

Durante consulta aos dados pessoais do abordado, os agentes constataram um mandado de prisão em aberto pelo crime de moeda falsa, previsto no artigo 289 do Código Penal. A ordem judicial havia sido expedida pela Justiça do Ceará, referente a um crime cometido em 2018.