O Instituto de Orientação Artística (IOA), escola de dança de Jundiaí, representou Jundiaí e o país na Valentina Kozlova International Ballet Competition, em Nova Iorque, trazendo para casa um total de sete prêmios.
A competição, que ocorreu entre os dias 16 e 21 de março, proporcionou aos jovens bailarinos a oportunidade de entrar no mercado internacional com a possibilidade de ganhos de bolsas integrais para cursos e intercâmbios em escolas de dança fora do país.
De acordo com Luana Espíndola, diretora e coreógrafa da IOA, o processo de seleção é bastante criterioso e pode acontecer de diversas formas. “Fomos selecionados durante uma das edições do Bravos. A própria Valentina Kozlova, que era avaliadora convidada do evento, nos selecionou como finalistas para a competição internacional”.
Luana explica que, depois de uma reunião com as famílias, a escola promoveu ações para angariar recursos e proporcionar essa experiência aos alunos. “Foi um processo conjunto, com muito comprometimento e apoio dos envolvidos”, ressalta.
Além dos sete prêmios, dois de primeiro lugar, dois de segundo e três de terceiro, Luana conta que os bailarinos foram selecionados para a Gala do evento, na qual um grupo seleto de trabalhos é escolhido para se apresentar na noite de encerramento da competição. “Fico especialmente feliz por ser uma coreografia de minha assinatura, com música brasileira, ensaiada pelo Lars van Cauwenbergh, meu marido e parceiro de trabalho, porque mostra que estamos construindo um caminho consistente e comprometido com a qualidade artística”.
A coreógrafa destaca o quão emocionante e marcante foi a experiência, principalmente por estar em um ambiente tão rico, cercado de talentos do mundo inteiro. “O maior aprendizado foi entender que, apesar de estar no caminho certo, há espaço para crescer, evoluir e se reinventar. Essa vivência reforça a importância da troca, da humildade e da dedicação cotínua”.
Luana ainda destaca a importância dessa vitória para o cenário municipal, provando que é possível desenvolver um trabalho de excelência fora dos grandes centros internacionais. “Coloca Jundiaí em evidência no mapa da dança e inspira outros jovens bailarinos a acreditarem em seus sonhos”.