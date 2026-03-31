O Instituto de Orientação Artística (IOA), escola de dança de Jundiaí, representou Jundiaí e o país na Valentina Kozlova International Ballet Competition, em Nova Iorque, trazendo para casa um total de sete prêmios.

A competição, que ocorreu entre os dias 16 e 21 de março, proporcionou aos jovens bailarinos a oportunidade de entrar no mercado internacional com a possibilidade de ganhos de bolsas integrais para cursos e intercâmbios em escolas de dança fora do país.

De acordo com Luana Espíndola, diretora e coreógrafa da IOA, o processo de seleção é bastante criterioso e pode acontecer de diversas formas. “Fomos selecionados durante uma das edições do Bravos. A própria Valentina Kozlova, que era avaliadora convidada do evento, nos selecionou como finalistas para a competição internacional”.