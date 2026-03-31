O motociclista suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos, em Jundiaí, na madrugada da última quinta-feira (26), e que foi na manhã do mesmo dia, em operação conjunta da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Guarda Municipal e Polícia Militar, teve o flagrante convertido em prisão preventiva, durante audiência de custódia. A Polícia Civil havia representado pela preventiva dele.
Com a decretação da prisão, ele deixou o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista e foi levado para uma ala especial (seguro) do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí, onde vai aguardar a conclusão das investigações, até um novo pronunciamento da Justiça.
RELEMBRE O CASO
A ocorrência para registro do estupro ocorrido na madrugada do dia 26 foi atendida pela Polícia Militar, que compartilhou com a GM e com a DDM, os dados levantados sobre características do estuprador, bem como da moto que ele utilizava. A partir de então, desde a madrugada, PMs, GMs e policias civis realizaram diversas diligências na tentativa de identificar e prender o criminoso.
Durante os trabalhos, a placa da moto do suspeito foi identificada e, desde então, as buscas se intensificaram na tentativa de localizá-lo em trânsito.
A estratégia deu certo e, pela manhã, GMs localizaram o suspeito com a moto em questão, enquanto ele trafegava por uma rua da cidade, e acionaram a DDM.
O suspeito foi conduzido à sede da delegacia especializada, onde foi autuado por estupro qualificado, em razão da idade da vítima.
ATENÇÃO
A DDM pede que, possíveis vítimas de estupro ou tentativa de estupro cometidas por um motociclista, se dirija à delegacia para fazer reconhecimento do suspeito preso, bem como da moto utilizada por ele. Embora a delegacia não tenha divulgado a informação, o Jornal de Jundiaí apurou que a moto é na cor preta, modelo Honda/Fan 160.
Nota da redação: A DDM não divulgou a foto do suspeito, bem como o local do estupro, da prisão, ou as circunstâncias em que o crime foi cometido.