Com a decretação da prisão, ele deixou o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista e foi levado para uma ala especial (seguro) do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí, onde vai aguardar a conclusão das investigações, até um novo pronunciamento da Justiça.

O motociclista suspeito de estuprar uma adolescente de 14 anos, em Jundiaí, na madrugada da última quinta-feira (26), e que foi na manhã do mesmo dia, em operação conjunta da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Guarda Municipal e Polícia Militar, teve o flagrante convertido em prisão preventiva, durante audiência de custódia. A Polícia Civil havia representado pela preventiva dele.

A ocorrência para registro do estupro ocorrido na madrugada do dia 26 foi atendida pela Polícia Militar, que compartilhou com a GM e com a DDM, os dados levantados sobre características do estuprador, bem como da moto que ele utilizava. A partir de então, desde a madrugada, PMs, GMs e policias civis realizaram diversas diligências na tentativa de identificar e prender o criminoso.

Durante os trabalhos, a placa da moto do suspeito foi identificada e, desde então, as buscas se intensificaram na tentativa de localizá-lo em trânsito.

A estratégia deu certo e, pela manhã, GMs localizaram o suspeito com a moto em questão, enquanto ele trafegava por uma rua da cidade, e acionaram a DDM.