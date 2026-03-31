Em uma ocorrência considerada atípica, policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) prenderam um homem que transportava mais de 5 kg de drogas já fracionadas para venda, na região da Ponte São João, em Jundiaí. A abordagem ocorreu a poucos metros de uma escola estadual. Ele confessou que havia sido recentemente admitido como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Os agentes seguiam pela rua Pedro Nano, em deslocamento para diligências, quando suspeitaram do motorista de um carro que demonstrou nervosismo ao cruzar com a viatura no contrafluxo.

Diante da atitude suspeita, os policiais decidiram realizar a abordagem. Durante a checagem dos dados pessoais, o homem demonstrou ainda mais inquietação ao ser questionado se havia algo ilícito no veículo.