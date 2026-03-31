Em uma ocorrência considerada atípica, policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) prenderam um homem que transportava mais de 5 kg de drogas já fracionadas para venda, na região da Ponte São João, em Jundiaí. A abordagem ocorreu a poucos metros de uma escola estadual. Ele confessou que havia sido recentemente admitido como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC).
Os agentes seguiam pela rua Pedro Nano, em deslocamento para diligências, quando suspeitaram do motorista de um carro que demonstrou nervosismo ao cruzar com a viatura no contrafluxo.
Diante da atitude suspeita, os policiais decidiram realizar a abordagem. Durante a checagem dos dados pessoais, o homem demonstrou ainda mais inquietação ao ser questionado se havia algo ilícito no veículo.
Na revista ao automóvel, os agentes encontraram milhares de porções de entorpecentes já embaladas para venda, totalizando mais de 5 quilos de drogas do tipo skank e ice.
Segundo a polícia, o suspeito confessou que havia sido recentemente admitido como integrante do Primeiro Comando da Capital (PCC) e que estaria atuando a serviço da organização criminosa, embora não tenha informado qual seria a missão.
Ele foi conduzido à sede da DDM, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu à disposição da Justiça.