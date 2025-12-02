Uma comitiva da Prefeitura de Jundiaí visitou o Centro de Segurança e Inteligência da Administração Municipal de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. O objetivo foi conhecer as instalações e, principalmente, o modelo de integração regional adotado pelo município, reconhecido nacionalmente como referência na redução de índices criminais.

Participaram da visita o assessor especial da Casa Civil e da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), Thales Delgado; o secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo; o coordenador do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Dr. Adalberto Ceolin; o coordenador da Defesa Civil, Coronel Gimenez; o diretor do Departamento de Inteligência em Assuntos de Segurança Pública, Odair Roberto Matenauer; e o subcomandante da Guarda Municipal de Jundiaí, Dênis Fernando Berni.

