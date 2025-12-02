Uma comitiva da Prefeitura de Jundiaí visitou o Centro de Segurança e Inteligência da Administração Municipal de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. O objetivo foi conhecer as instalações e, principalmente, o modelo de integração regional adotado pelo município, reconhecido nacionalmente como referência na redução de índices criminais.
Participaram da visita o assessor especial da Casa Civil e da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), Thales Delgado; o secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo; o coordenador do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), Dr. Adalberto Ceolin; o coordenador da Defesa Civil, Coronel Gimenez; o diretor do Departamento de Inteligência em Assuntos de Segurança Pública, Odair Roberto Matenauer; e o subcomandante da Guarda Municipal de Jundiaí, Dênis Fernando Berni.
Representando o prefeito Gustavo Martinelli, Thales Delgado destacou que São José dos Campos implantou um modelo de gestão integrada extremamente eficiente, que resultou na queda da criminalidade em diversas cidades do Vale do Paraíba. “Estamos avançando no alinhamento de práticas e processos de segurança para fortalecer a atuação conjunta entre as prefeituras da RMJ. A integração permitirá o compartilhamento de informações estratégicas, auxiliando na resolução de crimes e na localização de foragidos, beneficiando toda a população da região”, afirmou.
Para o secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, a atuação regional é essencial para enfrentar desafios comuns. “A Segurança Pública exige cooperação entre municípios e integração com as forças estaduais e federais. Quando trabalhamos de forma articulada, ampliamos o impacto de cada ação e potencializamos os resultados”, destacou.
Ampliação da integração regional
A RMJ é composta pelos municípios de Jundiaí, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Jarinu, Louveira e Várzea Paulista. Juntas, as sete cidades somam mais de 800 mil habitantes e possuem um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 73,43 bilhões, segundo dados do Governo do Estado de São Paulo.
O prefeito Gustavo Martinelli destaca que o fortalecimento regional é fundamental para garantir desenvolvimento com qualidade de vida. “Estamos trabalhando de forma integrada para buscar soluções conjuntas, com apoio do Estado, e transformar nossa região em referência em desenvolvimento sustentável, inovação e eficiência na gestão pública”, afirmou.