A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), está investindo em tecnologia de ponta e inteligência operacional para ampliar a segurança dos cidadãos. Neste semestre, a administração municipal colocou em operação um sistema de reconhecimento facial que identifica criminosos procurados pela Justiça em qualquer lugar do Brasil.

O prefeito Gustavo Martinelli destacou que o uso de tecnologia é extremamente valorizado pela gestão. “Jundiaí está avançando em segurança com planejamento, inovação e responsabilidade. O reconhecimento facial é mais uma ferramenta que reforça o trabalho da Guarda Municipal e protege as pessoas. A tecnologia é aliada da eficiência e da prevenção”, afirmou o prefeito.

VEJA MAIS: