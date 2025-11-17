17 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Tecnologia de reconhecimento facial reforça a segurança pública

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Odair Matenauer no Centro de Controle Operacional da GMJ: “sistema de ‘câmeras inteligentes’ já identificou acusados de estupros, roubos e outros crimes”
Odair Matenauer no Centro de Controle Operacional da GMJ: “sistema de ‘câmeras inteligentes’ já identificou acusados de estupros, roubos e outros crimes”

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), está investindo em tecnologia de ponta e inteligência operacional para ampliar a segurança dos cidadãos. Neste semestre, a administração municipal colocou em operação um sistema de reconhecimento facial que identifica criminosos procurados pela Justiça em qualquer lugar do Brasil.

O prefeito Gustavo Martinelli destacou que o uso de tecnologia é extremamente valorizado pela gestão. “Jundiaí está avançando em segurança com planejamento, inovação e responsabilidade. O reconhecimento facial é mais uma ferramenta que reforça o trabalho da Guarda Municipal e protege as pessoas. A tecnologia é aliada da eficiência e da prevenção”, afirmou o prefeito.

VEJA MAIS:

A partir da identificação pelas chamadas “câmeras inteligentes”, um alarme é acionado no Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), que mobiliza as equipes para realizar a abordagem. No local, os guardas consultam o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Caso seja confirmada a existência de mandado de prisão, o indivíduo é encaminhado à delegacia e fica à disposição da Justiça.

De acordo com o diretor do Departamento de Inteligência em Assuntos de Segurança Pública da SMSP, Odair Roberto Matenauer, o sistema já contribuiu para identificar acusados de estupros, roubos e outros delitos. “Temos essas câmeras nas cinco torres de segurança, na Vila Arens, Vila Hortolândia, Avenida 9 de Julho, Centro e Ponte São João, além de outros pontos estratégicos. Essa ferramenta, somada ao reforço do patrulhamento, à integração com as forças policiais e à constante capacitação do efetivo, já apresenta resultados concretos na redução dos índices criminais”, explicou.

Dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) apontam queda nos principais indicadores criminais em Jundiaí nos três primeiros trimestres de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os roubos de veículos diminuíram quase 20%, os furtos de veículos caíram 17,7%, os roubos em geral reduziram 18,9% e os furtos, 11,8%.

O secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, ressalta que o resultado é fruto de uma política pública baseada em dados e cooperação institucional. “Nosso modelo de gestão aposta na inteligência territorial, na valorização profissional, em investimentos em tecnologia e na articulação com as demais Polícias, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Segurança pública eficiente é aquela que entrega resultados sem abrir mão da legalidade, da transparência e do compromisso com a cidade”, destacou.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários