A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), está investindo em tecnologia de ponta e inteligência operacional para ampliar a segurança dos cidadãos. Neste semestre, a administração municipal colocou em operação um sistema de reconhecimento facial que identifica criminosos procurados pela Justiça em qualquer lugar do Brasil.
O prefeito Gustavo Martinelli destacou que o uso de tecnologia é extremamente valorizado pela gestão. “Jundiaí está avançando em segurança com planejamento, inovação e responsabilidade. O reconhecimento facial é mais uma ferramenta que reforça o trabalho da Guarda Municipal e protege as pessoas. A tecnologia é aliada da eficiência e da prevenção”, afirmou o prefeito.
A partir da identificação pelas chamadas “câmeras inteligentes”, um alarme é acionado no Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ), que mobiliza as equipes para realizar a abordagem. No local, os guardas consultam o Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP). Caso seja confirmada a existência de mandado de prisão, o indivíduo é encaminhado à delegacia e fica à disposição da Justiça.
De acordo com o diretor do Departamento de Inteligência em Assuntos de Segurança Pública da SMSP, Odair Roberto Matenauer, o sistema já contribuiu para identificar acusados de estupros, roubos e outros delitos. “Temos essas câmeras nas cinco torres de segurança, na Vila Arens, Vila Hortolândia, Avenida 9 de Julho, Centro e Ponte São João, além de outros pontos estratégicos. Essa ferramenta, somada ao reforço do patrulhamento, à integração com as forças policiais e à constante capacitação do efetivo, já apresenta resultados concretos na redução dos índices criminais”, explicou.
Dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) apontam queda nos principais indicadores criminais em Jundiaí nos três primeiros trimestres de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Os roubos de veículos diminuíram quase 20%, os furtos de veículos caíram 17,7%, os roubos em geral reduziram 18,9% e os furtos, 11,8%.
O secretário de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo, ressalta que o resultado é fruto de uma política pública baseada em dados e cooperação institucional. “Nosso modelo de gestão aposta na inteligência territorial, na valorização profissional, em investimentos em tecnologia e na articulação com as demais Polícias, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Segurança pública eficiente é aquela que entrega resultados sem abrir mão da legalidade, da transparência e do compromisso com a cidade”, destacou.