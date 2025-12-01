Com a proximidade do Natal, o programa Jundiaí Feito à Mão inicia uma programação repleta de oportunidades para quem deseja presentear amigos e familiares com produtos exclusivos, criativos e produzidos por artesãos da cidade. Confira:

Praça da Matriz

De 1º a 23 de dezembro, a tradicional feira de artesanato do Jundiaí Feito à Mão estará na Praça da Matriz, na Rua Barão de Jundiaí. O local receberá um conjunto variado de produtos como bolsas, crochês, bordados, caixas decoradas, itens em couro, bijuterias, artes místicas, esotéricas e peças temáticas de Natal.

Horários – Praça da Matriz

Segunda a sexta: 9h às 22h

Sábados: 9h às 18h