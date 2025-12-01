Com a proximidade do Natal, o programa Jundiaí Feito à Mão inicia uma programação repleta de oportunidades para quem deseja presentear amigos e familiares com produtos exclusivos, criativos e produzidos por artesãos da cidade. Confira:
Praça da Matriz
De 1º a 23 de dezembro, a tradicional feira de artesanato do Jundiaí Feito à Mão estará na Praça da Matriz, na Rua Barão de Jundiaí. O local receberá um conjunto variado de produtos como bolsas, crochês, bordados, caixas decoradas, itens em couro, bijuterias, artes místicas, esotéricas e peças temáticas de Natal.
Horários – Praça da Matriz
Segunda a sexta: 9h às 22h
Sábados: 9h às 18h
Paço Municipal
O público contará também com a Feira de Artesanato no térreo do Paço Municipal, em duas semanas de programação:
01 a 05/12 de segunda a sexta: 8h às 17h
08 a 12/12 de segunda a sexta: 8h às 17h
VEJA MAIS:
Exposição de Presépios no Museu Barão de Jundiaí
Outro destaque da programação é a exposição de Presépios confeccionados por artesãos e artesãs do programa, que estará aberta de 1º de dezembro de 2025 a 6 de janeiro de 2026, no Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão.
Horários de visitação (02 a 23/12):
Segunda a sexta: 10h às 21h
Sábados: 10h às 17h
Domingos: 9h às 14h
A exposição reforça a tradição natalina e valoriza o olhar artístico dos participantes, que foram convidados a produzir peças especialmente voltadas ao tema.
As ações também reforçam o compromisso do município em valorizar o artesanato local, fomentar o turismo por meio da economia criativa e incentivar a renda dos artesãos cadastrados no programa. A diretora do Departamento de Fomento ao Turismo, Mirian dos Santos Oliveira, destaca o avanço do setor na cidade. “O artesanato passou a ser visto como parte importante do turismo. Quando unimos criatividade, identidade cultural e talento local, oferecemos ao visitante uma experiência única. O Jundiaí Feito à Mão traduz exatamente isso: a força dos nossos artesãos e a importância de incentivar a produção criativa”, afirma.