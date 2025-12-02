O FORCIS (Fórum Regional de Comércio, Indústria e Serviços de Jundiaí e Região) realiza, no dia 11 de dezembro, o 1º Encontro sobre Transparência e Integridade - Transformando princípios em práticas’. O evento será às 9h, no auditório da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, com a presença do vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello, e a consultora de Compliance e Integridade, Roberta Codignoto.

O evento também vai lembrar o Dia Internacional de Combate à Corrupção, celebrado em 9 de dezembro e o momento delicado que o país atravessa, marcado por crises de confiança e demandas crescentes por ética e transparência. “A sociedade clama por instituições mais íntegras, pelo uso correto dos recursos públicos e por um futuro em que a honestidade seja a regra, e não a exceção. O evento procurará simbolizar o compromisso coletivo por uma sociedade mais justa, transparente e responsável”, reforça Gustavo Ungaro, advogado, professor e mediador do encontro.

VEJA MAIS: