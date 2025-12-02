O FORCIS (Fórum Regional de Comércio, Indústria e Serviços de Jundiaí e Região) realiza, no dia 11 de dezembro, o 1º Encontro sobre Transparência e Integridade - Transformando princípios em práticas’. O evento será às 9h, no auditório da Associação dos Engenheiros de Jundiaí, com a presença do vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello, e a consultora de Compliance e Integridade, Roberta Codignoto.
O evento também vai lembrar o Dia Internacional de Combate à Corrupção, celebrado em 9 de dezembro e o momento delicado que o país atravessa, marcado por crises de confiança e demandas crescentes por ética e transparência. “A sociedade clama por instituições mais íntegras, pelo uso correto dos recursos públicos e por um futuro em que a honestidade seja a regra, e não a exceção. O evento procurará simbolizar o compromisso coletivo por uma sociedade mais justa, transparente e responsável”, reforça Gustavo Ungaro, advogado, professor e mediador do encontro.
O evento é gratuito e aberto ao público em geral, no entanto, as vagas serão limitadas. As inscrições serão feitas pelo Sympla pelo link https://www.sympla.com.br/evento/1-encontro-sobre-transparencia-e-integridade-transformando-principios-em-praticas/3224246
Convidados
O vice-prefeito de São Paulo, Coronel Mello, ganhou grande projeção nacional ao assumir, em 2020, a presidência da CEAGESP e ter sua atuação marcada pela narrativa de enfrentamento à corrupção dentro do entreposto, que era frequentemente apontado como espaço de irregularidades, propinas, contratos suspeitos e forte atuação de grupos organizados. Hoje, ele continua atuando nesta linha, como vice-prefeito, em apoio ao prefeito Ricardo Nunes.
A advogada Roberta Codignoto é executiva de Compliance e Integridade, com mais de 20 anos de atuação na área jurídica e de governança corporativa. Ela é reconhecida nacionalmente como uma das profissionais de compliance mais admiradas do Brasil, aparecendo em diversos rankings especializados. Foi Conselheira da Comissão de Ética Pública da Presidência da República; coordenadora de Promoção de Integridade na Prefeitura de São Paulo; e membro do Comitê de Integridade da Petrobras e de conselhos e movimentos ligados à transparência e anticorrupção, como o Pacto Global da ONU Brasil e o Instituto Brasileiro de Integridade Pública.
Serviço:
1º Encontro sobre Transparência e Integridade - Transformando princípios em práticas’
Data: 11 de Dezembro de 2025, às 9h
Local: Av. 9 de Julho, 409 - Jardim Brasil (Associação dos Engenheiros de Jundiaí)
Entrada Gratuita e Vagas Limitadas
Inscrições gratuitas pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/1-encontro-sobre-transparencia-e-integridade-transformando-principios-em-praticas/3224246