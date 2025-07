Subsecretário de Desenvolvimento e Habitação visita Jundiaí

As diretoras Elizabeth Broglio (Jurídico) e Vânia Mazzoni (Recursos Humanos), representaram o CIESP Jundiaí no encontro. “Mais uma vez o FORCIS se faz presente e atuante quando o assunto é o debate sobre o desenvolvimento de Jundiaí. A participação das entidades e do poder público, juntas, produzem um impulsionar dos municípios. Além do fortalecimento, vemos uma colaboração que busca soluções conjuntas de forma integrativa e participativa”, destacou dra. Elizabeth, comentando a importância da presença do subsecretário estadual, José Police Neto. “A presença do subsecretário demonstra a importância deste grupo que está acompanhando de perto a qualidade de vida da região, o desenvolvimento de projetos que promovam cidadania e reforçam a integração e o sentimento de pertencimento”, completou.

Para o presidente da PROEMPI, Fernando Sampaio Rodrigues, o encontro foi bastante produtivo. “É importante a participação da sociedade civil organizada nas questões que envolvem os investimentos do Estado na região, uma vez que somos nós que vivenciamos o dia a dia dos municípios. O FORCIS que já participa do conselho da Região Metropolitana e hoje pedimos também a participação nos Escritórios Técnicos que discutem as prioridades para a região e cada município, de acordo com suas demandas e fomos atendidos, então, para nós, é uma vitória”, comentou o presidente da PROEMPI.

Ao final do encontro, Police agradeceu novamente a oportunidade de estar presente e se dispôs a vir sempre que for convidado. “O que muda uma cidade, uma região não são os dedinhos nervosos no celular, criticando através das redes sociais, é a participação da sociedade civil organizada em encontros como este”, completou.