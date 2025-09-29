Jundiaí terá palestra sobre transparência e combate à corrupção

O Fórum Regional de Comércio, Indústria e Serviços (Forcis), que reúne 26 entidades da sociedade civil organizada de Jundiaí e região, com apoio da OAB Jundiaí, promove nesta segunda (29), às 19h, a palestra “Transparência Municipal e Controle Social”. O evento tem entrada franca e é aberto ao público.
A palestra abordará os desafios da transparência na gestão pública municipal e o papel do controle social, e terá mediação do Dr. Gustavo Ungaro, advogado, professor e ex-corregedor do Estado de SP.
Serão palestrantes a Profa. Dra. Simone Zanotello de Oliveira, especialista em contratações públicas e governança, com foco em transparência em PPPs (parcerias público-privadas) e licitações e ex-gestora da Prefeitura de Jundiaí, e o Dr. Renato Morgado, da Transparência Internacional, organização sem fins lucrativos sediada em Berlim e que atua em nível internacional, sendo uma referência em integridade pública e políticas de combate à corrupção.
Ao final da palestra, haverá espaço para perguntas e diálogo com os especialistas.
Participação cidadã
A iniciativa, além de integrar as ações do Forcis voltadas ao fortalecimento da participação cidadã e da integridade pública, também marca a reorganização e retomada dos trabalhos do Observatório Social de Jundiaí, desativado durante a pandemia.
O Observatório Social é uma iniciativa da sociedade civil para monitorar a gestão pública, promover a transparência e a eficiência na aplicação dos recursos públicos, e fortalecer a participação cidadã na fiscalização dos gastos governamentais por meio do monitoramento de processos de compras, análise de dados e educação fiscal.
SERVIÇO
Palestra “Transparência Municipal e Controle Social”
Data: 29 de setembro, segunda-feira
Horário: 19h
Local: OAB Jundiaí – rua Rangel Pestana, 636, Centro