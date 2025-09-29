Jundiaí terá palestra sobre transparência e combate à corrupção

O Fórum Regional de Comércio, Indústria e Serviços (Forcis), que reúne 26 entidades da sociedade civil organizada de Jundiaí e região, com apoio da OAB Jundiaí, promove nesta segunda (29), às 19h, a palestra “Transparência Municipal e Controle Social”. O evento tem entrada franca e é aberto ao público.

A palestra abordará os desafios da transparência na gestão pública municipal e o papel do controle social, e terá mediação do Dr. Gustavo Ungaro, advogado, professor e ex-corregedor do Estado de SP.

Serão palestrantes a Profa. Dra. Simone Zanotello de Oliveira, especialista em contratações públicas e governança, com foco em transparência em PPPs (parcerias público-privadas) e licitações e ex-gestora da Prefeitura de Jundiaí, e o Dr. Renato Morgado, da Transparência Internacional, organização sem fins lucrativos sediada em Berlim e que atua em nível internacional, sendo uma referência em integridade pública e políticas de combate à corrupção.