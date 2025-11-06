Dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) indicam queda nos índices criminais em Jundiaí nos três primeiros trimestres de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Os roubos de veículos, por exemplo, reduziram quase 20% (de 131 para 105). Já os furtos de carros, motos e caminhões caíram 17,7% de janeiro a setembro deste ano (de 428 para 352), enquanto os roubos em geral decresceram 18,9% (de 564 para 457) e os furtos, 11,8% (de 3.498 para 3.085). Os roubos de carga também caíram: 47,7%. Foram de 44 nos três primeiros trimestres de 2024 para 23 nos mesmos meses deste ano.

A queda expressiva desses dois crimes é reflexo direto da atuação qualificada da Guarda Municipal, em integração com as demais forças policiais da cidade. “A segurança pública em Jundiaí é construída com integração, dados, estratégia e presença de nossos agentes de segurança. A atuação da nossa GMJ é motivo de orgulho, pois alia preparo técnico, inteligência operacional e proximidade com o cidadão”, afirma o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo.