Dados oficiais da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) indicam queda nos índices criminais em Jundiaí nos três primeiros trimestres de 2025, na comparação com o mesmo período do ano passado.
Os roubos de veículos, por exemplo, reduziram quase 20% (de 131 para 105). Já os furtos de carros, motos e caminhões caíram 17,7% de janeiro a setembro deste ano (de 428 para 352), enquanto os roubos em geral decresceram 18,9% (de 564 para 457) e os furtos, 11,8% (de 3.498 para 3.085). Os roubos de carga também caíram: 47,7%. Foram de 44 nos três primeiros trimestres de 2024 para 23 nos mesmos meses deste ano.
A queda expressiva desses dois crimes é reflexo direto da atuação qualificada da Guarda Municipal, em integração com as demais forças policiais da cidade. “A segurança pública em Jundiaí é construída com integração, dados, estratégia e presença de nossos agentes de segurança. A atuação da nossa GMJ é motivo de orgulho, pois alia preparo técnico, inteligência operacional e proximidade com o cidadão”, afirma o secretário municipal de Segurança Pública, Guilherme Balbino Rigo.
O combate ao tráfico de drogas por parte da GMJ e demais forças policiais de Jundiaí também apresentou desempenho relevante de janeiro a setembro de 2025, com aumento de 27,5% nas ocorrências de enfrentamento a este crime, na comparação aos mesmos três trimestres do ano passado. Isso indica a atuação direta sobre os pontos de venda e contenção da circulação dos entorpecentes. A apreensão de drogas subiu acima dos 45% e a apreensão de armas ultrapassou os 106%.
Torres de segurança e Ronda Rural
Entre as ações implementadas pela Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) que estão contribuindo para a redução das estatísticas criminais e o aumento da segurança dos cidadãos, estão a instalação das cinco torres de segurança (na Vila Arens, Vila Hortolândia, avenida 9 de Julho, Centro e Ponte São João) e a Ronda Rural, com agentes fazendo patrulhamento em bairros e regiões rurais da cidade.
As torres são equipadas com câmeras de monitoramento 24 horas, sistema de reconhecimento facial, giroflex e comunicação direta com a Guarda Municipal. A população poderá acionar a corporação e se comunicar instantaneamente com os agentes através de um interfone. Além disso, um alto-falante integrado permitirá alertas em caso de irregularidades no local, reforçando a segurança mesmo na ausência de viaturas nas proximidades.
“O modelo de gestão implementado pela prefeitura aposta na inteligência territorial, valorização profissional, investimentos em tecnologia e forte articulação interinstitucional com as Polícias Estaduais, Ministério Público e Poder Judiciário. Segurança pública eficiente é aquela que entrega resultado sem abrir mão da legalidade, da transparência e do compromisso com a vida”, reforça o secretário.