A segurança pública tornou-se um dos principais eixos de debate na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Apesar de avanços registrados nos indicadores criminais e de maior integração entre forças policiais, a sensação de insegurança persiste entre os moradores e o tema deverá ganhar muito destaque nas próximas eleições.

Os dados mais recentes da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos revelam que a violência contra a mulher segue sendo um ponto crítico. Jundiaí registrou 100 denúncias e 673 violações, seguida por Várzea Paulista (23 denúncias e 107 violações), Campo Limpo Paulista (21 denúncias e 123 violações) e Itupeva (23 denúncias e 100 violações). Municípios como Jarinu, Cabreúva e Louveira apresentam números mais baixos.

No recorte da criminalidade geral, os números da Secretaria de Segurança Pública (SSP) mostram que Jundiaí concentra as maiores ocorrências da RMJ, reflexo direto de sua maior população e atividade econômica. A cidade registrou 13 homicídios dolosos de janeiro a setembro de 2025, enquanto Várzea Paulista teve cinco e municípios como Jarinu nenhum. Nos roubos — que incluem carros, cargas e estabelecimentos — Jundiaí contabilizou 562 casos, seguida de Campo Limpo Paulista (147) e Várzea Paulista (119). Já os furtos continuam sendo o crime de maior incidência: Jundiaí soma 3.437 registros, em contraste com 684 de Várzea Paulista e 495 de Campo Limpo Paulista.