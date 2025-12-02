O Governo de São Paulo lançou nesta segunda-feira (1º), durante evento no Palácio dos Bandeirantes, a SP Sempre Alerta – Operação Chuvas, pacote de R$ 69,5 milhões em investimentos, modernização tecnológica e reforço direto aos municípios. A iniciativa da Defesa Civil do Estado marca a abertura do período mais sensível para deslizamentos, enchentes e enxurradas no estado e busca garantir mais precisão nas previsões, agilidade nos alertas e capacidade de resposta. Entre os dias 1º de dezembro e 31 de março, todo o Sistema de Defesa Civil permanece em prontidão.

“Esse dia marca a nossa preparação, já que a atividade de proteção e Defesa Civil é de preparação constante. Parte do ano estamos nos preparando para enfrentar as chuvas, parte do ano estamos nos preparando para enfrentar a estiagem. E esse processo é o ano inteiro. O efetivo, o monitoramento constante, o investimento em tecnologia, o mapeamento de risco para que a gente possa dar respostas mais técnicas e rápidas. A Defesa Civil tem investido muito em tecnologia. Estamos modernizando nosso parque de radares em parceria com a USP, a Unesp e a Unicamp de maneira a melhorar a acurácia de nossas previsões”, afirmou o governador.

