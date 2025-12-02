O Governo de São Paulo lançou nesta segunda-feira (1º), durante evento no Palácio dos Bandeirantes, a SP Sempre Alerta – Operação Chuvas, pacote de R$ 69,5 milhões em investimentos, modernização tecnológica e reforço direto aos municípios. A iniciativa da Defesa Civil do Estado marca a abertura do período mais sensível para deslizamentos, enchentes e enxurradas no estado e busca garantir mais precisão nas previsões, agilidade nos alertas e capacidade de resposta. Entre os dias 1º de dezembro e 31 de março, todo o Sistema de Defesa Civil permanece em prontidão.
“Esse dia marca a nossa preparação, já que a atividade de proteção e Defesa Civil é de preparação constante. Parte do ano estamos nos preparando para enfrentar as chuvas, parte do ano estamos nos preparando para enfrentar a estiagem. E esse processo é o ano inteiro. O efetivo, o monitoramento constante, o investimento em tecnologia, o mapeamento de risco para que a gente possa dar respostas mais técnicas e rápidas. A Defesa Civil tem investido muito em tecnologia. Estamos modernizando nosso parque de radares em parceria com a USP, a Unesp e a Unicamp de maneira a melhorar a acurácia de nossas previsões”, afirmou o governador.
Durante o evento, foi apresentado o Painel de Inteligência SP Sempre Alerta, que integra todos os dados utilizados para a emissão de alertas. Informações que antes eram coletadas em fontes diversas de consulta agora têm uma plataforma integrada, com uso de algoritmos e inteligência artificial que seleciona e filtra dados, apresentando em uma única tela tudo que o meteorologista precisa para tomadas de decisão.
Antes, os meteorologistas levavam em média 4 minutos para acessar, coletar todos os dados e decidir sobre o envio do alerta. Com a nova plataforma, o processo cai para menos de 1 minuto, reduzindo em 80% o tempo para a tomada de decisão, o que significa mais agilidade, alertas mais precisos e maior capacidade de salvar vidas durante os eventos extremos deste verão.
Plano de contingência
Nesta operação, de forma inédita, o Plano de Contingência para eventos extremos cobrirá todo o território paulista e será voltado para os fenômenos climáticos, a fim de minimizar os danos, proteger a integridade física das pessoas e salvar vidas.
O plano organiza as ações de prevenção, monitoramento e resposta às emergências, detalhando os procedimentos a serem adotados, as agências mobilizadas e os recursos necessários para antecipar e oferecer respostas a crises, acidentes e desastres de forma organizada. Anteriormente, o Plano de Contingência abrangia 177 municípios da Faixa Leste. Mais de 180 novos municípios já aderiram ao plano, que orienta protocolos, fluxos e respostas para tempestades, ventos fortes e queda de granizo.
Também será anunciada a nova Resolução do Kit de Resiliência Hídrica, que será disponibilizada aos municípios que decretarem situação de emergência por seca ou estiagem. A medida permite a entrega de materiais indispensáveis para a manutenção dos serviços básicos e para garantir o fornecimento emergencial de água às populações mais vulneráveis.
A resolução fortalece a capacidade de resposta dos municípios e representa um avanço importante na política estadual de resiliência hídrica. O kit conterá cisternas móveis, caixas d’água, água potável e recursos para contratação de caminhões-pipa, garantindo rapidez no apoio a regiões vulneráveis e reforçando a segurança hídrica.
Dentro do pacote de inovações também está uma parceria com o Movimento União BR, que apoiará a aquisição de botes utilizados em operações de salvamento durante enchentes. A ação inédita na Defesa Civil do Estado teve investimento de R$ 546 mil e vai entregar inicialmente 24 botes. Também foram firmados acordos com a Associação Hatzalah do Brasil, para capacitações, apoio às operações e atuação voluntária em emergências; e com a Associação Nikkey do Brasil, que desenvolverá ações de prevenção, resposta e suporte operacional.
Em 2025, a Defesa Civil entregou 56 mil itens de ajuda humanitária em parceria com o Fundo Social, com investimento de R$ 2,5 milhões. Os depósitos estaduais estarão totalmente abastecidos para garantir resposta imediata em casos de deslizamentos, enchentes e desalojamentos.
Reforço da frota e de equipamentos
Também foram anunciados 60 caminhões-pipa, com investimento de R$ 30 milhões. De forma inédita, os municípios receberão caminhões-pipa com reforço da frota e ampliando a capacidade de atuação de todo sistema, especialmente em cenários de eventos climáticos extremos.
“Com a entrega de novas viaturas e equipamentos, as equipes da Defesa Civil ganham agilidade e eficiência para atender à população nos momentos mais críticos. Os caminhões-pipa são multidisciplinares: ajudam na estiagem, no combate a incêndios, como suprimento de água e para restabelecer a normalidade nos municípios em época de chuva”, afirmou o Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.
Também foi anunciado o convênio para aquisição de 20 novas viaturas de Defesa Civil e 64 equipamentos destinados ao fortalecimento das Defesas Civis municipais, com investimento de mais de R$ 4,8 milhões. Os equipamentos entregues incluem geradores, motosserras, torres de iluminação, rádios comunicadores e outros itens essenciais para atuação em cenários de risco, além de 216 kits, com investimento de aproximadamente R$ 4,2 milhões, que serão instalados nas viaturas.
Convênios
Foram assinados também 13 novos convênios, que vão viabilizar obras essenciais de infraestrutura e de redução de riscos, reforçando a segurança da população em áreas vulneráveis. O investimento em obras recuperativas é de quase R$ 6,3 milhões e inclui pontes, travessias em aduela, muros de contenção, canalizações e intervenções estruturais fundamentais para prevenção de desastres.
Durante o evento, foram entregues simbolicamente 15 intervenções estruturais essenciais, com investimento que ultrapassa R$ 16,6 milhões. Entre as obras estão contenções de encostas, pontes, travessias em aduela e muros de contenção, ações que reforçam a segurança e a resiliência das comunidades.
Também foram apresentados novos Mapeamentos de Risco, pelo programa Mapeia Risco SP, que identifica e delimita áreas dos municípios que podem ser afetadas por deslizamentos, enchentes ou outros desastres naturais. As equipes especializadas analisam o terreno, dividem as áreas em setores e classificam o grau de perigo. Neste ano, o Governo de São Paulo já investiu mais de R$ 7,9 milhões na contratação de novos mapeamentos. Além dos municípios que receberam seus documentos, outros seis já foram contemplados, e mais 38 mapeamentos estão em elaboração, totalizando 51.
Programa de Sirenes
O Programa de Sirenes de Alerta Remoto (Sisar) será ampliado. Com mais nove sirenes, o estado de São Paulo terá ao todo 12 sirenes de alerta em áreas de risco. Com novo investimento de R$ 3,16 milhões, as cidades de Campo Limpo Paulista, Monteiro Lobato, Registro, Campos do Jordão e Santos receberão os equipamentos que alertam sobre riscos de deslizamento de terra ou alagamentos.
A cerimônia também realizou a Premiação Municípios Resilientes, reconhecendo 98 cidades certificadas, e homenageou os Regionais destaques no programa Embaixador da Resiliência: Santos, São José dos Campos e Campinas.
Expansão da preparação municipal
Em 2025, a Defesa Civil Estadual registrou o maior avanço da década na preparação das equipes municipais. Foram 1,9 mil agentes capacitados, um crescimento de 171% em relação a 2024. Pela primeira vez na história, a Defesa Civil levou os Kits Verão diretamente aos municípios. No total, 536 cidades receberam equipamentos de proteção individual e materiais utilizados durante as chuvas, com investimento de R$ 1,5 milhão. A entrega representa um aumento de 267% em comparação ao ano anterior, quando 98 cidades foram atendidas. As ações fortalecem os times que atuarão diretamente nos eventos climáticos extremos deste verão.
Previsão do tempo mais acessível
Neste verão, os boletins do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) passarão a ter nova escala de cores, parâmetros mais objetivos e linguagem mais clara e didática. A mudança facilitará o entendimento e a tomada de decisão tanto pelos agentes quanto pela população.
Os alertas também serão disponibilizados no endereço: www.defesacivil.sp.gov.br.