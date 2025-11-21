A Prefeitura de Jundiaí realizou serviços de limpeza e desobstrução de bocas de lobo na Avenida Nicola Accieri, no bairro Corrupira. A ação integra o trabalho intensificado neste período que antecede as chuvas de verão, dentro do programa “Operação contra Enchentes”.
As equipes do Departamento de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), utilizaram hidrojato para o desentupimento das galerias, além de uma retroescavadeira, que foi necessária para a abertura de uma vala que auxilia no escoamento adequado das águas pluviais até o córrego da região.
VEJA MAIS:
Jundiaí faz ações de prevenção a enchentes no Novo Horizonte
Bueiros têm limpeza preventiva em bairros das regiões Norte e Sul
“Realizamos a desobstrução completa da galeria. Com isso, a água da chuva é direcionada para a boca de lobo e segue o fluxo da vala até o córrego, reduzindo o risco de alagamentos na via. O objetivo é mitigar impactos causados por chuvas mais intensas”, explicou o secretário interino da SMISP, Jeferson Coimbra.
Os serviços são fundamentais para melhorar a drenagem urbana e garantir mais segurança para motoristas e pedestres que utilizam a via, especialmente em dias de fortes chuvas.