A Prefeitura de Jundiaí realizou serviços de limpeza e desobstrução de bocas de lobo na Avenida Nicola Accieri, no bairro Corrupira. A ação integra o trabalho intensificado neste período que antecede as chuvas de verão, dentro do programa “Operação contra Enchentes”.

As equipes do Departamento de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), utilizaram hidrojato para o desentupimento das galerias, além de uma retroescavadeira, que foi necessária para a abertura de uma vala que auxilia no escoamento adequado das águas pluviais até o córrego da região.

VEJA MAIS: