Nesta semana, as equipes do Departamento de Zeladoria e Conservação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) realizaram serviços de raspagem de calçadas, limpeza e desobstrução de bocas de lobo na Rua Aristides Mariotti, no bairro Villaggio San Marco, região do Gramadão.

A Prefeitura de Jundiaí segue com as ações do programa “Operação Contra Enchentes”, que tem como foco minimizar os impactos das chuvas de verão e reforçar a manutenção preventiva da rede de drenagem em todas as regiões da cidade.

Segundo o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra, a intervenção é essencial para garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem. “A água da chuva que entra nas bocas de lobo da rua Aristides Mariotti escoa diretamente para o riacho ao lado. Com a limpeza e desobstrução do sistema de drenagem conseguimos minimizar os impactos das chuvas mais fortes, principalmente nesta época pré-verão. É um trabalho preventivo que temos realizado desde o início do ano”, destacou.

De acordo com a Smisp, as ações da “Operação Contra Enchentes” começaram pelas vias de maior fluxo e com histórico de alagamentos, e agora avançam para dentro dos bairros, ampliando o alcance das ações de prevenção. O cronograma é rotativo, e semanalmente as equipes executam limpeza, desobstrução de galerias e hidrojateamento em áreas previamente definidas, além de atenderem as solicitações registradas pelo serviço 156 da prefeitura.

“Já realizamos a limpeza em vários bairros da cidade. Em média, 60 bocas de lobo são limpas diariamente, e, quando necessário, utilizamos o hidrojato. Também atuamos na zona rural. A prevenção é fundamental, já que os alagamentos causam prejuízos para toda a população”, concluiu Jeferson.