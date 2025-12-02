A Prefeitura de Jundiaí e a DAE Jundiaí iniciaram um mutirão tapa buracos. A ação reforça as frentes de trabalho já existentes e tem como objetivo acelerar o atendimento das demandas represadas, garantindo mais agilidade e eficiência na manutenção das vias da cidade.
De acordo com o secretário interino de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), Jeferson Coimbra, o reforço das equipes e a parceria com a DAE são fundamentais para atender a demanda.
VEJA MAIS:
“Sabemos que existe uma demanda alta. Estamos trabalhando com prioridades do fluxo viário, mantendo também equipes dedicadas ao atendimento do 156. Esse mutirão em parceria com a DAE permite ampliar nossa capacidade de resposta, reforçando as ações para deixar as vias de Jundiaí cada vez melhores e mais seguras para os motoristas”, destacou Coimbra.
Os serviços incluem preparação da área, aplicação de cola, colocação da massa asfáltica e compactação, etapas que asseguram maior durabilidade ao pavimento e mais segurança para quem circula pelas ruas e avenidas de Jundiaí.
O cronograma das atividades é definido a partir da urgência dos casos, do fluxo viário e das solicitações registradas pelos moradores por meio do Serviço 156 da prefeitura.
Cronograma do mutirão tapa buracos
Ao longo desta semana, até o dia 5 de dezembro, as equipes da prefeitura e da DAE Jundiaí atuarão nas regiões da Vila Alvorada, Guanabara, Retiro, Colônia, Ponte São João, Tarumã, Medeiros e Eloy Chaves.