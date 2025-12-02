A Prefeitura de Jundiaí e a DAE Jundiaí iniciaram um mutirão tapa buracos. A ação reforça as frentes de trabalho já existentes e tem como objetivo acelerar o atendimento das demandas represadas, garantindo mais agilidade e eficiência na manutenção das vias da cidade.

De acordo com o secretário interino de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), Jeferson Coimbra, o reforço das equipes e a parceria com a DAE são fundamentais para atender a demanda.

