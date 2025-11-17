17 de novembro de 2025
CONSERVAÇÃO

'Quem Ama, Cuida' passará pela região Sul e Vila Maringá

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
‘Quem Ama, Cuida’ – Mutirão de zeladoria e conservação
‘Quem Ama, Cuida’ – Mutirão de zeladoria e conservação

As equipes do mutirão “Quem Ama, Cuida”, da Prefeitura de Jundiaí, realizam entre os dias 17 e 19 de novembro uma série de ações de zeladoria e conservação no bairro Vila Maringá e em outros locais da região Sul da cidade.

Ao todo, mais de 80 pontos estão recebendo os serviços coordenados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp). As equipes executam poda e remoção de árvores, roçada, raspagem, limpeza de bocas de lobo, hidrojateamento, manutenção da iluminação pública e operação tapa-buracos, entre outras melhorias.

“Com as ações do ‘Quem Ama, Cuida’ podemos oferecer mais segurança e espaços públicos bem cuidados, atendendo de forma eficiente às necessidades de cada região”, destaca o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra.

O secretário lembra ainda que o trabalho segue um planejamento que contempla toda a cidade. “Estamos avançando com equipes dedicadas e um cronograma estruturado, garantindo que os serviços cheguem a todas as áreas verdes da cidade”, comentou.

O cronograma completo do mutirão pode ser conferido neste link.

