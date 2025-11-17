As equipes do mutirão “Quem Ama, Cuida”, da Prefeitura de Jundiaí, realizam entre os dias 17 e 19 de novembro uma série de ações de zeladoria e conservação no bairro Vila Maringá e em outros locais da região Sul da cidade.

Ao todo, mais de 80 pontos estão recebendo os serviços coordenados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp). As equipes executam poda e remoção de árvores, roçada, raspagem, limpeza de bocas de lobo, hidrojateamento, manutenção da iluminação pública e operação tapa-buracos, entre outras melhorias.

VEJA MAIS: