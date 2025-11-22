A Prefeitura de Jundiaí segue com os trabalhos de limpeza, manutenção e desobstrução das bocas de lobo em diversas regiões da cidade. Nesta semana, as equipes do Departamento de Zeladoria e Conservação, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), realizaram os serviços nas ruas João Ramalho e Alsemu Soram Ramos, no Jardim Santa Júlia, região da Vila Rami.
O programa ‘Operação contra Enchentes’ é coordenado pela Smisp, e vem sendo executado desde o início do ano, priorizando vias de grande circulação e locais com histórico de alagamentos. Agora, as equipes ampliam o atendimento para dentro dos bairros.
“Estamos atuando em todas as regiões da cidade. Começamos pelas principais avenidas, justamente para minimizar possíveis impactos durante o período de chuvas mais intensas, que ocorre entre dezembro e março. O objetivo é mitigar problemas futuros e garantir mais segurança para a população”, explicou o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra.
Os trabalhos incluem a retirada de resíduos das bocas de lobo e, em seguida, o uso do hidrojato para desobstrução completa das galerias pluviais, permitindo melhor escoamento da água.
VEJA MAIS:
- Para reduzir riscos de alagamentos, Corrupira ganha manutenção
- Bueiros têm limpeza preventiva em bairros das regiões Norte e Sul
Morador do bairro há 61 anos, o microempresário Aparecido Galhego comemorou as ações no Jardim Santa Júlia. “É muito importante esse trabalho. Ver as equipes da zeladoria, os funcionários e o pessoal da Secretaria acompanhando tudo de perto mostra compromisso com a comunidade. Fico feliz em ver esse serviço sendo feito de forma preventiva e com frequência”, destacou.
O cronograma da ‘Operação contra Enchentes’ segue formato semelhante ao mutirão ‘Quem Ama, Cuida’, com equipes distribuídas por regiões e também com atendimento às solicitações dos moradores através do serviço 156 da prefeitura.
“Nosso planejamento é rotativo, para garantir que todas as áreas da cidade sejam atendidas e que o trabalho seja constante, sempre priorizando as demandas dos moradores”, concluiu Coimbra.