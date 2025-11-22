A Prefeitura de Jundiaí segue com os trabalhos de limpeza, manutenção e desobstrução das bocas de lobo em diversas regiões da cidade. Nesta semana, as equipes do Departamento de Zeladoria e Conservação, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), realizaram os serviços nas ruas João Ramalho e Alsemu Soram Ramos, no Jardim Santa Júlia, região da Vila Rami.

O programa ‘Operação contra Enchentes’ é coordenado pela Smisp, e vem sendo executado desde o início do ano, priorizando vias de grande circulação e locais com histórico de alagamentos. Agora, as equipes ampliam o atendimento para dentro dos bairros.

“Estamos atuando em todas as regiões da cidade. Começamos pelas principais avenidas, justamente para minimizar possíveis impactos durante o período de chuvas mais intensas, que ocorre entre dezembro e março. O objetivo é mitigar problemas futuros e garantir mais segurança para a população”, explicou o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra.