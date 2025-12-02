A Campanha Natal Solidário, do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, segue recebendo brinquedos novos para crianças de 0 a 12 anos até o dia 10 de dezembro.

Este ano, a doação de itens novos tem o objetivo de proporcionar às crianças um momento especial de celebração e alegria. Um gesto que simboliza cuidado, afeto e dignidade.

