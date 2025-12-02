A Campanha Natal Solidário, do Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí, segue recebendo brinquedos novos para crianças de 0 a 12 anos até o dia 10 de dezembro.
Este ano, a doação de itens novos tem o objetivo de proporcionar às crianças um momento especial de celebração e alegria. Um gesto que simboliza cuidado, afeto e dignidade.
“Receber um brinquedo novo impacta diretamente a autoestima e o bem-estar infantil, especialmente entre crianças em situação de vulnerabilidade social e este ato de desembrulhar o presente contribui para fortalecer o sentimento de pertencimento, resgatando a magia do Natal”, afirma a primeira-dama e presidente do Funss, Ellen Martinelli.
O que doar?
- 0 a 3 anos: brinquedos sensoriais, pelúcias, blocos grandes, livros de banho
- 4 a 7 anos: quebra-cabeça, fantoches, carrinhos, bonecas, livros ilustrados
- 8 a 12 anos: jogos de tabuleiro, kits de ciências, material artístico, bolas esportivas, livros de aventura
A entrega dos brinquedos novos pode ser feita em um dos pontos de arrecadação e na sede do Fundo Social de Solidariedade, na avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n, portão 3, no Anhangabaú.