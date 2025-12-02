Com a proximidade do Natal, Jundiaí se enche de mobilização e carinho por meio de campanhas que têm como propósito garantir que crianças e famílias em situação de vulnerabilidade possam viver um final de ano mais leve e feliz. Cada iniciativa carrega uma história, mas todas têm em comum o amor ao próximo, a solidariedade e a vontade de fazer o bem.

Uma das ações é conduzida pela assistente social Rosângela Bento Soares, idealizadora e coordenadora do Programa Brinquedo Amigo, da Ong Grupo Sol da Cidadania. Desde 2021, o projeto já entregou mais de 4 mil kits de brinquedos e 3,5 mil brinquedos maiores para brinquedotecas de entidades de Jundiaí, Várzea Paulista, Itupeva, Francisco Morato, Franco da Rocha, São Paulo e até regiões afetadas por tragédias no RS e na Bahia.

Para este Natal, a meta é montar 500 kits, destinados às crianças da Vila Ana e de Francisco Morato. As doações, brinquedos usados, livros, materiais escolares, squeezes e jogos. Rosangela reforça a necessidade de novos voluntários e destaca que reaproveitar os brinquedos é um dos nossos objetivos. “Queremos garantir às crianças em situação de vulnerabilidade o direito de brincar, e cultivar nas crianças que doam, o sentimento de amor ao próximo. Isso é uma verdadeira lição de vida”, comenta.