Com a proximidade do Natal, Jundiaí se enche de mobilização e carinho por meio de campanhas que têm como propósito garantir que crianças e famílias em situação de vulnerabilidade possam viver um final de ano mais leve e feliz. Cada iniciativa carrega uma história, mas todas têm em comum o amor ao próximo, a solidariedade e a vontade de fazer o bem.
Uma das ações é conduzida pela assistente social Rosângela Bento Soares, idealizadora e coordenadora do Programa Brinquedo Amigo, da Ong Grupo Sol da Cidadania. Desde 2021, o projeto já entregou mais de 4 mil kits de brinquedos e 3,5 mil brinquedos maiores para brinquedotecas de entidades de Jundiaí, Várzea Paulista, Itupeva, Francisco Morato, Franco da Rocha, São Paulo e até regiões afetadas por tragédias no RS e na Bahia.
Para este Natal, a meta é montar 500 kits, destinados às crianças da Vila Ana e de Francisco Morato. As doações, brinquedos usados, livros, materiais escolares, squeezes e jogos. Rosangela reforça a necessidade de novos voluntários e destaca que reaproveitar os brinquedos é um dos nossos objetivos. “Queremos garantir às crianças em situação de vulnerabilidade o direito de brincar, e cultivar nas crianças que doam, o sentimento de amor ao próximo. Isso é uma verdadeira lição de vida”, comenta.
Futebol e solidariedade
Outra campanha é a realizada pela torcida organizada do Paulista, Raça Tricolor, em parceria com Silvia Helena, mãe de Luiz Felipe, o Pivet, vítima do desmoronamento da barragem em Brumadinho e ex-integrante da torcida. Desde sua partida, a família e a torcida mantêm viva a missão que ele abraçava com tanto amor: arrecadar brinquedos e alimentos para quem mais precisa.
A campanha deste ano recebe doações de brinquedos usados em bom estado e alimentos como arroz, feijão, óleo, açúcar, macarrão, bolachas, leite e outros itens. “Ele estaria fazendo uma campanha linda, como a que faremos. Estamos aqui para dar continuidade a essa missão”, diz Silvia.
Outra iniciativa vem do Jardim Fepasa, onde líderes comunitários organizam um movimento carinhoso: atender os pedidos de brinquedos das crianças do bairro. Antes, elas pediam ajuda nos semáforos da Avenida Frederico Ozanan. Agora, as cartinhas são enviadas diretamente por WhatsApp para quem deseja apadrinhar um pequeno. As doações serão entregues na festa de Natal organizada pela comunidade.
Serviço
Ong Sol: Quem deseja ser voluntário para higienização e montagem dos kits, ou conhecer o projeto, basta entrar em contato pelos telefones: (11) 2709-7910 ou (11) 94531-8275. Os itens podem ser entregues na Alameda das Palmeiras, 120 (Vila Alvorada), de segunda a sábado, das 9h às 15h30.
Raça Tricolor: Há vários pontos de arrecadação, incluindo a casa da Silvia, de segunda a sexta, das 17h30 às 19h, na avenida Francisco Pereira de Castro, 761 – Edifício Palas Atena, bloco 2, apto 11 (Anhangabaú); na sede da torcida, todas as quartas-feiras até 10 de dezembro, das 18h às 22h, na rua Rubens Pires, 6 (Jardim Pacaembu), e na sorveteria Zero Grau, em horário comercial, na rua Antenor Soares Gandra, 676 (Colônia). Para facilitar, doadores também podem chamar pelo WhatsApp para agendar retirada. O número é (11)98835-9887.
Jardim Fepasa: Para solicitar uma cartinha e alegrar uma criança, basta enviar mensagem para (11) 99602-1476.