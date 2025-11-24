A campanha do Papai Noel dos Correios começou no dia 10 de novembro e vai até o dia 19 de dezembro. O envio de cartinhas pode ser feito até o dia 5 de dezembro e, em Jundiaí, até o momento, já há 244 cartas disponíveis para adoção. Para quem deseja adotar uma cartinha, basta acessar o site da campanha em: https://blognoel.correios.com.br/adocao/.

A maior campanha de Natal do país, que este ano completa 36 anos, segue a todo vapor e conta com o apoio da sociedade para retirar milhares de sonhos de crianças em vulnerabilidade do papel. Madrinhas e padrinhos podem fazer a adoção das cartinhas nas agências participantes ou pelo site. Em Jundiaí, a agência do Centro (rua Petronilha Antunes, 343) que recebe as doações.

Campanha

Até o momento, os Correios já disponibilizaram para adoção em todo o país mais de 250 mil cartas que atendem os critérios da campanha. Desse total, já foram adotadas quase 107 mil. No Interior de São Paulo, até o momento, mais de 20 mil cartas estão disponíveis para adoção da sociedade. Deste total, já foram adotadas quase 6 mil cartinhas.