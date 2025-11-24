A campanha do Papai Noel dos Correios começou no dia 10 de novembro e vai até o dia 19 de dezembro. O envio de cartinhas pode ser feito até o dia 5 de dezembro e, em Jundiaí, até o momento, já há 244 cartas disponíveis para adoção. Para quem deseja adotar uma cartinha, basta acessar o site da campanha em: https://blognoel.correios.com.br/adocao/.
A maior campanha de Natal do país, que este ano completa 36 anos, segue a todo vapor e conta com o apoio da sociedade para retirar milhares de sonhos de crianças em vulnerabilidade do papel. Madrinhas e padrinhos podem fazer a adoção das cartinhas nas agências participantes ou pelo site. Em Jundiaí, a agência do Centro (rua Petronilha Antunes, 343) que recebe as doações.
Campanha
Até o momento, os Correios já disponibilizaram para adoção em todo o país mais de 250 mil cartas que atendem os critérios da campanha. Desse total, já foram adotadas quase 107 mil. No Interior de São Paulo, até o momento, mais de 20 mil cartas estão disponíveis para adoção da sociedade. Deste total, já foram adotadas quase 6 mil cartinhas.
Para o envio das cartinhas, podem participar crianças matriculadas em escolas da rede pública (até ao 5º ano do ensino fundamental, independentemente da idade) e de instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos. Também são recebidas cartas de crianças da sociedade, com até 10 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social e de pessoas com deficiência (PcD) de qualquer idade. Em mais de três décadas de campanha, quase 7 milhões de cartinhas foram atendidas.
Cronograma – No Interior de São Paulo, o prazo para adoção das cartas e também para entrega dos presentes vai até 19 de dezembro. A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto indicado no blognoel.correios.com.br. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha adotada.
Quem não tiver tempo de escolher uma cartinha, mas quiser participar doando presente, pode deixar em uma agência dos Correios participante. Entre os presentes mais pedidos estão: bola, boneca, carrinho, mochila, material escolar, kit de maquiagem e pelúcias.