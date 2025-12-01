Nesta terça (2) e quarta-feira (3) a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Vigilância em Saúde Ambiental (VISAM), com apoio de soldados do 12º Grupo de Artilharia de Campanha (12º GAC) Barão de Jundiahy, realiza mais uma edição da campanha “Xô Dengue”, para sensibilização e mobilização da sociedade contra o Aedes aegypti. Entre 8h30 e 11h30, as equipes vão visitar mais de 1,5 mil imóveis dos bairros Alvorada, Centro, Hortolândia, Jardim do Lago, Novo Horizonte, Tamoio e Tulipas.
Segundo o coordenador da VISAM, o médico-veterinário Luis Gustavo Grijota Nascimento, o mapeamento dos locais que serão visitados foi feito conforme a identificação de áreas de importância epidemiológica no município. “Este é um período de altas temperaturas e umidade, o que aumenta os riscos de criadouros. O objetivo da ação é orientar diretamente a população e incentivar o engajamento de todos na luta contra o mosquito vetor”, afirma.
Além da dengue, o Aedes aegypti é vetor também da chikungunya, da Zika e da febre amarela urbana, doenças chamadas de arboviroses. A campanha da Prefeitura de Jundiaí, realizada em parceria com o 12º GAC, ocorre na estação mais propícia para a proliferação do mosquito, que deposita seus ovos em recipientes como latas e garrafas vazias, pneus, calhas, caixas d’água descobertas, pratos sob vasos de plantas ou qualquer outro objeto que possa armazenar água da chuva.
Apesar de possuir um ciclo de vida de apenas 45 dias, uma fêmea pode colocar até 450 ovos. Dentro de uma residência, ela é capaz de picar até cinco pessoas no mesmo período alimentar.
Jundiaí registra, segundo a última atualização do boletim de arboviroses, em 29 de novembro, 7.676 casos confirmados de dengue. Desses, 3 evoluíram para óbito. Os 2 casos de chikungunya confirmados foram importados, ou seja, não contraídos no município. Não há registro de Zika.