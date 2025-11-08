Os municípios de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista, integrantes da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), somam 9.435 casos confirmados de dengue em 2025, além de quatro mortes, sendo três registradas em Jundiaí e uma em Campo Limpo. Com a chegada do período de chuvas e temperaturas mais altas, as cidades planejam ações preventivas de combate a criadouros e ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, durante o mês de novembro.

Em Jundiaí, segundo dados do Boletim Epidemiológico de Arboviroses, até 3 de novembro foram confirmados 7.631 casos e três óbitos por dengue. Segundo a Secretaria de Promoção da Saúde, o município prepara para o final de novembro e início de dezembro, uma campanha com ações educativas sobre a importância do engajamento de toda a população no enfrentamento às arboviroses, vistorias nas casas e orientação aos moradores para evitar a proliferação do Aedes aegypti. A reportagem questionou se os casos aumentaram em relação a 2024, mas a prefeitura não respondeu.

Em Várzea Paulista, houve queda em relação a 2024. Neste ano, o município registrou 1.328 casos confirmados, contra 3.262 no mesmo período do ano passado. Apesar da redução, a Prefeitura mantém a mobilização e alerta para o risco de aumento das infecções com o calor e as chuvas. Entre os dias 10 e 14 de novembro, haverá a “Mobilização Estadual contra a Dengue”, evento em parceria com o Governo do Estado. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o setor de Controle de Vetores farão visitas domiciliares, distribuição de cartilhas educativas e atividades de conscientização.