Os municípios de Jundiaí, Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista, integrantes da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), somam 9.435 casos confirmados de dengue em 2025, além de quatro mortes, sendo três registradas em Jundiaí e uma em Campo Limpo. Com a chegada do período de chuvas e temperaturas mais altas, as cidades planejam ações preventivas de combate a criadouros e ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, durante o mês de novembro.
Em Jundiaí, segundo dados do Boletim Epidemiológico de Arboviroses, até 3 de novembro foram confirmados 7.631 casos e três óbitos por dengue. Segundo a Secretaria de Promoção da Saúde, o município prepara para o final de novembro e início de dezembro, uma campanha com ações educativas sobre a importância do engajamento de toda a população no enfrentamento às arboviroses, vistorias nas casas e orientação aos moradores para evitar a proliferação do Aedes aegypti. A reportagem questionou se os casos aumentaram em relação a 2024, mas a prefeitura não respondeu.
Em Várzea Paulista, houve queda em relação a 2024. Neste ano, o município registrou 1.328 casos confirmados, contra 3.262 no mesmo período do ano passado. Apesar da redução, a Prefeitura mantém a mobilização e alerta para o risco de aumento das infecções com o calor e as chuvas. Entre os dias 10 e 14 de novembro, haverá a “Mobilização Estadual contra a Dengue”, evento em parceria com o Governo do Estado. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e o setor de Controle de Vetores farão visitas domiciliares, distribuição de cartilhas educativas e atividades de conscientização.
Segundo a Secretaria de Saúde do município, mais de 28 mil imóveis já foram vistoriados neste ano por agentes de vetores e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). Durante as visitas, os profissionais orientam os moradores sobre como eliminar possíveis focos do mosquito. A Prefeitura também incentiva a população a denunciar possíveis criadouros por meio da Ouvidoria Municipal.
Já em Campo Limpo Paulista foram registrados 476 casos confirmados e um óbito em 2025. No ano passado, o município havia somado 1.296 casos e também um óbito. A Secretaria de Saúde da cidade informou que, na próxima semana, as ações irão se concentrar em atividades educativas nas escolas, com foco na eliminação de criadouros e conscientização de alunos e famílias.
As prefeituras de Itupeva, Jarinu, Cabreúva e Louveira foram procuradas pelo Jornal de Jundiaí, mas não retornaram até o fechamento desta edição.
Panorama estadual
De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), já são mais de 3 milhões de casos e 1.102 óbitos por dengue registrados até quarta-feira (5). Para reforçar as medidas preventivas, o governo realiza neste sábado (8), o Dia D de Mobilização Estadual contra a Dengue. As ações incluem mutirões de limpeza, visitas domiciliares e campanhas educativas em escolas e unidades de saúde. O objetivo é mobilizar a população e as prefeituras para eliminar focos do mosquito, que costuma se proliferar em recipientes com água parada.