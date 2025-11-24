Neste ano, Jundiaí tem, até o momento, três mortes e 7.662 casos confirmados de dengue, além de nove casos suspeitos que aguardam resultados de exames. O início do ano teve alto número de casos, principalmente entre março e abril. No entanto, com a chegada da época mais fria do ano, o número de casos despencou. Com a volta da época de chuvas e a elevação de temperaturas, é necessário que a população tenha atenção aos criadouros do Aedes aegypti.

No fim de maio deste ano, quando os casos começaram a cair de forma mais significativa, Jundiaí acumulava 6.514 casos, o que equivale a 1,3 mil por mês nos primeiros cinco meses do ano. De lá para cá, se passaram seis meses e são 1.148 casos a mais, média de 191 por mês. Pudera, visto que a doença é característica de climas tropicais e o mosquito da dengue precisa de água parada para se reproduzir, mas neste ano o inverno do Brasil foi o mais frio em 20 anos.

