Neste ano, Jundiaí tem, até o momento, três mortes e 7.662 casos confirmados de dengue, além de nove casos suspeitos que aguardam resultados de exames. O início do ano teve alto número de casos, principalmente entre março e abril. No entanto, com a chegada da época mais fria do ano, o número de casos despencou. Com a volta da época de chuvas e a elevação de temperaturas, é necessário que a população tenha atenção aos criadouros do Aedes aegypti.
No fim de maio deste ano, quando os casos começaram a cair de forma mais significativa, Jundiaí acumulava 6.514 casos, o que equivale a 1,3 mil por mês nos primeiros cinco meses do ano. De lá para cá, se passaram seis meses e são 1.148 casos a mais, média de 191 por mês. Pudera, visto que a doença é característica de climas tropicais e o mosquito da dengue precisa de água parada para se reproduzir, mas neste ano o inverno do Brasil foi o mais frio em 20 anos.
Agora, porém, a tendência do fim da primavera e do verão é de mais calor e chuvas mais volumosas, o que favorece o aparecimento de mosquitos, inclusive o da dengue. Para evitar a proliferação da doença, é importante seguir algumas precauções nos quintais e também dentro de casa:
- Não deixe água parada: mantenha calhas limpas, elimine água parada em vasos de plantas (use areia nos pratinhos), pneus, garrafas, lixos e qualquer outro objeto que possa acumular água.
- Cubra e limpe reservatórios: mantenha caixas d'água, tonéis e outros reservatórios de água sempre bem tampados.
- Cuide de outros locais: limpe regularmente as bandejas de ar-condicionado e da geladeira, e estique bem lonas que possam acumular água com a chuva.
Além disso, há também disponível na rede pública de saúde a vacina contra a dengue para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.
Em caso de sintomas, como febre alta, enjoo, dores nas articulações, dor de cabeça e manchas vermelhas, procure atendimento médico.