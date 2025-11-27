O Natal segue como a data mais relevante para o varejo brasileiro e deve movimentar R$ 84,9 bilhões em 2025, segundo a Pesquisa de Intenção de Compras da CNDL e do SPC Brasil, realizada em parceria com a Offerwise. O estudo mostra que 76% dos consumidores pretendem comprar presentes neste ano, o que deve levar 124,3 milhões de pessoas às lojas.
A CDL Jundiaí destaca que o Natal é tradicionalmente o período mais movimentado do ano para os lojistas da cidade. A combinação entre o 13º salário, a forte intenção de compra e o aumento no fluxo de consumidores cria um ambiente favorável para vendas significativas. A expectativa é de um Natal aquecido na cidade, com resultados expressivos para estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte.
Consumo
Entre os presenteados mais comuns estão os filhos (58%), seguidos por mães (46%), cônjuges (40%), pais (23%) e irmãos (23%). O valor mais alto dos presentes será destinado aos filhos (28%). Em média, o consumidor deve adquirir 4 presentes, número que sobe para 5 entre as classes A/B. O ticket médio previsto é de R$ 174, aumento de R$ 37 em relação a 2023. Roupas, cosméticos, calçados e brinquedos lideram as escolhas.
O estudo também mostra que 43% dos consumidores já substituíram ou pretendem substituir presentes materiais por experiências, como viagens, jantares ou passeios.
Sobre volume de compras, 38% comprarão a mesma quantidade que em 2024, enquanto 31% pretendem comprar mais.
Já em relação aos gastos, 41% afirmam que gastarão mais neste Natal seja para comprar um presente melhor (36%), porque os preços aumentaram (34%) ou porque conseguiram economizar durante o ano (18%). Entre aqueles que gastarão menos, os principais motivos são a intenção de economizar (30%) e a situação financeira apertada (25%).
Preferência por lojas
As lojas físicas continuam como principal local de compra: 75% dos consumidores pretendem adquirir presentes presencialmente, principalmente em lojas de departamento (36%) e shopping centers (31%).
Já on-line, 58% comprarão ao menos um presente pela internet o equivalente a 94,2 milhões de pessoas. Os sites de lojas internacionais (64%) ultrapassaram os sites nacionais (42%) na preferência do consumidor. Apps de compra serão usados por 71%, e redes sociais, como o Instagram, por 23%.
A pesquisa revela também que o consumidor está cada vez mais atento: 82% farão pesquisa de preços antes de comprar. A internet será o principal meio (87%), com grande uso de buscadores, apps e sites internacionais.
Formas de pagamento e crédito
O Pix será o meio de pagamento mais utilizado (54%), seguido pelo cartão de crédito parcelado (39%). Entre os consumidores que vão parcelar, o número médio será de 4,8 parcelas, com pagamentos que podem se estender até abril ou maio de 2026.
Para 79% dos entrevistados, o crédito influencia muito ou um pouco na decisão de compra de Natal e 39% afirmam que comprariam bem menos presentes sem ele.