O Natal segue como a data mais relevante para o varejo brasileiro e deve movimentar R$ 84,9 bilhões em 2025, segundo a Pesquisa de Intenção de Compras da CNDL e do SPC Brasil, realizada em parceria com a Offerwise. O estudo mostra que 76% dos consumidores pretendem comprar presentes neste ano, o que deve levar 124,3 milhões de pessoas às lojas.

A CDL Jundiaí destaca que o Natal é tradicionalmente o período mais movimentado do ano para os lojistas da cidade. A combinação entre o 13º salário, a forte intenção de compra e o aumento no fluxo de consumidores cria um ambiente favorável para vendas significativas. A expectativa é de um Natal aquecido na cidade, com resultados expressivos para estabelecimentos de pequeno, médio e grande porte.

Consumo

Entre os presenteados mais comuns estão os filhos (58%), seguidos por mães (46%), cônjuges (40%), pais (23%) e irmãos (23%). O valor mais alto dos presentes será destinado aos filhos (28%). Em média, o consumidor deve adquirir 4 presentes, número que sobe para 5 entre as classes A/B. O ticket médio previsto é de R$ 174, aumento de R$ 37 em relação a 2023. Roupas, cosméticos, calçados e brinquedos lideram as escolhas.