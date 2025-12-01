01 de dezembro de 2025
SELEÇÕES

Emprega+ leva vagas e qualificação ao Cras Sul nesta terça (2)

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Ação do Emprego da Gente no Vetor Oeste reuniu diversos jovens que procuravam uma colocação no mercado de trabalho
Ação do Emprego da Gente no Vetor Oeste reuniu diversos jovens que procuravam uma colocação no mercado de trabalho

A Prefeitura de Jundiaí, por meio do programa Desenvolve+, avança com mais uma iniciativa do eixo Emprega+, voltada a levar oportunidades de trabalho diretamente às comunidades. Nesta terça-feira (2), moradores da região do Jardim Santa Gertrudes poderão participar de uma Ação de Empregabilidade no Cras Sul, realizada em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads).

A ação contará com a presença das empresas Delfos e Mercado Livre, que estarão no local para selecionar candidatos para diversas vagas. Além disso, uma instituição qualificadora especializada em programas de Menor Aprendiz também participará do atendimento, oferecendo orientação e encaminhamento para jovens interessados em iniciar sua carreira com capacitação profissional.

A diretora de Fomento ao Comércio e Serviços da SMDCT, Cida Gibrail, destaca a importância desse tipo de iniciativa para aproximar oportunidades e facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho. “Levar as vagas até os territórios reforça nosso compromisso com uma cidade mais inclusiva. Quando as empresas vão até as pessoas, ampliamos as chances de contratação e fortalecemos o desenvolvimento local”, afirma.

A ação é destinada preferencialmente aos inscritos no Cras e no Cadastro Único, mas moradores da região também podem participar. Os interessados devem comparecer com Carteira de Trabalho (física ou digital) e documentos pessoais.

Serviço:
Data: 2 de dezembro (segunda-feira)
Horário: 13h às 16h
Local: Cras Sul – Rua Padre Norberto Mojola, 40 – Jardim Santa Gertrudes

