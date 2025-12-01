A Prefeitura de Jundiaí, por meio do programa Desenvolve+, avança com mais uma iniciativa do eixo Emprega+, voltada a levar oportunidades de trabalho diretamente às comunidades. Nesta terça-feira (2), moradores da região do Jardim Santa Gertrudes poderão participar de uma Ação de Empregabilidade no Cras Sul, realizada em parceria com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads).

A ação contará com a presença das empresas Delfos e Mercado Livre, que estarão no local para selecionar candidatos para diversas vagas. Além disso, uma instituição qualificadora especializada em programas de Menor Aprendiz também participará do atendimento, oferecendo orientação e encaminhamento para jovens interessados em iniciar sua carreira com capacitação profissional.

